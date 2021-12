Když se Marie Magdalena Novotná, literárně proslavená moudrá a laskavá babička spisovatelky Boženy Němcové, v roce 1825 přestěhovala do chalupy zvané Staré bělidlo nedaleko České Skalice, bylo jí pětapadesát let. I o sto let později se žena nad padesát řadila do kategorie těch „starých“. Tedy žen, které měly dospělé děti a byly babičkami.

Mateřství nejčastěji odsouvají Italky, Španělky nebo Jihokorejky, kde se věk prvorodiček blíží jednatřiceti letům.