Žena během těhotenství kvůli častému zvracení zhubla třináct kilogramů

Velkou část těhotenství strávila žena v nemocnici, kde to dobře znala, protože se živí jako zdravotní sestra. Kdyby ji nepodporovala rodina a s péčí o starší dítě nepomáhal manžel, zřejmě by byla nucena těhotenství ukončit. To jí bylo nepřímo i doporučováno, protože měli lékaři vážné obavy o její zdraví.

Šestkrát ji převezli záchrannou službou do nemocnice, protože nebyla schopna udržet ani doušek vody a začala být dehydratovaná. „Začalo to zhruba v pátém týdnu těhotenství. Přišlo to velmi nečekaně a brzo. Zvracela jsem od rána do večera. Nemohla jsem se postarat sama o sebe, natož o někoho jiného,“ zavzpomínala pro Daily Mail novopečená maminka, která před týdnem přivedla na svět svého druhého potomka.

O těhotenství se dozvěděla, když se vrátila z dovolené. Tehdy byla opálená a vypadala velmi odpočatě, takže ji každý chválil, jak vypadá skvěle. Když ji pak viděli o pár týdnů později, zděsili se. „Měli o mě strach. Zmeškala jsem i druhé narozeniny dcery, protože jsem nemohla sejít schody z postele do přízemí. Bylo to velmi náročné období a kdo něco podobného nezažil, zřejmě nedokáže pochopit, jak to pro celou rodinu bylo těžké,“ myslí si.

Stejný problém měla během těhotenství i vévodkyně Kate, která byla několikrát hospitalizována. Sarah si myslí, že by se o tomto problému mělo veřejně víc mluvit. V očích mnohých je těhotenství nejkrásnějším obdobím ženy, ale ve většině případů tomu tak není.

Ženy se cítí unavené, není jim dobře od žaludku, mává s nimi koktejl hormonů a často nejsou schopné udělat běžné domácí práce. „Jsem šťastná, že jsem těhotenství neukončila, zvládla to až dokonce a přivedla na svět našeho úžasného syna i přes všechny komplikace. Nakonec jsem zhubla třináct kilogramů ze své původní hmotnosti,“ dodala.