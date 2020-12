Zuzku postihla mrtvice v těhotenství. Částečně ochrnula, ale bojuje

Před třemi lety jsme spolu se Zuzkou začali chodit, o rok později jsme se vzali a rozhodli se mít dítě. Zní to jako takový banální příběh, ale bylo to tak – a my byli šťastní. Během těhotenství ale manželku postihla cévní mozková příhoda a začal boj o její život i život našeho miminka. Čtenář Lukáš napsal další díl seriálu Můj boj s nemocí.