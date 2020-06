Můj boj s nemocí: Díky neústupnosti lékařů teď běhám jako Zátopek

Michal Zátopek je Slovák a do Česka se přestěhoval za svou partnerkou asi před šesti lety. „Chtěl jsem být se svou tehdejší novou partnerkou, nyní manželkou, která v Praze dlouhodobě žila. V metropoli jsem měl poměrně dost zákazníků a taky spoustu kamarádů a známých. Jedním z faktorů byla i lepší zdravotní péče, i když tehdy jsem ještě vůbec neměl tušení, co mě čeká,“ vzpomíná Michal Zátopek, který podniká v IT. Po několika letech života v Praze si uvědomil, že od stěhování nenavštívil praktického lékaře kvůli preventivní prohlídce. Ten pak na jeho krku našel něco, co se mu nezdálo.



„Neměl jsem do té doby žádné zdravotní potíže, takže pro mě samozřejmě objev útvaru na štítné žláze byl obrovský šok. Nechápal jsem, proč si toho lékaři na Slovensku nevšimli. Při procházení starých lékařských zpráv jsem zjistil, že útvar sice zaznamenali, jen se mi neobtěžovali o něm říct. Asi mysleli, že zmínka na jedné z celkem pěti stránek bez jakéhokoliv upozornění stačí,“ popisuje Zátopek, který nedávno oslavil své 43. narozeniny.

Když opadl prvotní šok, začal zjišťovat, jaké jsou možnosti dalšího vyšetření. Kamarád lékař mu doporučil Jana Jiskru, experta na štítnou žlázu, lékaře z pražské Všeobecné fakultní nemocnice.

Máme tendenci být negativní

„Další vyšetření naznačovalo, že se jedná nejspíše o nezhoubný nádor. První dvě punkce standardní tenkou jehlou svědčily pro benigní nález. Při takovém výsledku punkce je standardním postupem odstranění jednoho laloku štítné žlázy. Lékař se však rozhodl diagnostiku dokončit, aby mohl lépe specifikovat, jak rozsáhlá operace bude třeba, jaká bude nutná léčba a následná péče. Při třetím vyšetření mi s pomocí speciálního přístroje silnější jehlou v místním umrtvení odebral větší vzorek tkáně z nádoru a okolí. Tehdy se ukázalo, že nádor skutečně zhoubný je a že zasahuje částečně mimo pouzdro, což mírně komplikovalo celý následný zákrok,“ popisuje důslednost lékaře Michal Zátopek a dodává, že kvůli typu nádoru bylo jasné, že kromě chirurgického odstranění štítné žlázy s nádorem musí podstoupit i následnou terapii radiojódem. Ta odhalí a odstraní případné zbytky tkáně štítné žlázy, které by mohly způsobit další bujení.

Můj boj s nemocí Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás, či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

„Můj lékař šel za svou intuicí, a proto věřím, že hlavně díky němu jsem byl správně léčen a celá následná péče se obešla bez komplikací. Díky jeho zájmu o mě jako pacienta jsem měl možnost dobře pochopit následné kroky, cítil jsem se mnohem komfortněji a stres z neznáma skoro opadl. To ukazuje, jak je důležité být v péči odborníka s komplexním zájmem o pacienta, ochotného jít dál, než předepisují zažité postupy,“ dodává Zátopek.

Přestože má léčba tohoto druhu rakoviny poměrně dobrou prognózu, klidný Michal Zátopek rozhodně nebyl. „Statistiky jsou pořád jen statistiky, a když se nás nemoc osobně týká, máme tendenci být negativní. Alespoň to byl ze začátku můj případ. Se svou partnerkou jsem vychovával malé dítě a upřímně jsem se bál. Vytrvalý boji lékařů o mou štítnou žlázu mi pomohl nejen důvěřovat odborníkům, ale také se na můj dosavadní život podívat z jiné perspektivy. Dozvěděl jsem se, že rozvoj rakoviny může být spojený se stresem, kterého jsem jako majitel dvou firem zažíval v práci opravdu dost.“

Zhubl jsem a běhám maratony

Po operaci a následné terapii radiojódem je nyní Michal Zátopek úplně zdráv a dokonce začal po vzoru svého slavného jmenovce běhat. „Shodil jsem dvanáct kilogramů, mám za sebou několik půlmaratonů. Do konce života musím užívat hormony, které nahrazují funkci štítné žlázy, ale na to se dá rychle zvyknout. Hlavně jsem zjistil, jak je důležité v životě najít nějakou rovnováhu, zvolnit a kompenzovat pracovní vypětí pohybem nebo časem stráveným s rodinou,“ uvědomil si Michal Zátopek.