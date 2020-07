Vždyť je mi 26 let, to umřu? Veronika popisuje svůj boj s nemocí

Vše začalo nenápadně, nemoc se plížila zákeřně. V lednu 2019 mi nebylo dobře, spadlo mi víčko, měla jsem každou zornici jinak velkou - anizokorii. Každý den mě bolela hlava, cítila jsem se velice unavená, zhubla jsem.

Začal kolotoč vyšetření, ale doktoři hledali pouze v hlavě, jenže můj problém byl jinde. V dubnu 2019 to vyvrcholilo. Můj stav se zhoršil. Provázela mě stála únava, zhoršily se mi krevní testy, kašlala jsem, zadýchával se, na krku se mi udělala žilní pleteň a zvětšila se mi uzlina, která nebolela. Ortel zněl jasně: máte buď rakovinu brzlíku, nebo hodgkinuv lymfom.

Prosím? Já? Vždyť je mi 26 let a já umřu? Byla jsem v šoku. A co je vůbec Hodgkinuv lymfom? Měla jsem za to, že kdo má rakovinu, ten umře. Ale já se rozhodla bojovat, rvát se jako tygr.

Veronika Fišerová v době, kdy bojovala se zákeřnou nemocí. „Nakonec sem svůj boj s nemocí vyhrála, držím se v remisi. Posílám aktuální foto,“ píše Veronika Fišerová.

Následovala biopsie, která potvrdila Hodgkinův lymfom a 29. dubna, shodou okolností právě na narozeniny mé milované maminky, začala chemoterapie. Po první mi vypadaly vlasy. Obrečela jsem to, bylo těžké se vidět takhle v zrcadle, ale čekalo mě celkem šest cyklů. Kvůli toxicitě organismu však lékaři museli chemo po čtvrtém cyklu ukončit.



Co teď? Byla jsem rozhodnuta, že pokud bude potřeba podstoupit ozařování, půjdu do pražského Protonového centra, kde dokážou zacílit nádor a uchránit okolní orgány, v mém případě srdce a plíce. Čekalo se na schválení pojišťovny a po třech týdnech jsem začala dojíždět denně 260 kilometrů.

Nyní čekám na finální pet CT a očekávám pouze perfektní výsledky. Prošla jsem si peklem, ale díky mému příteli, rodině a nejlepší kamarádce jsem to vše zvládla. Teď se raduji z prvních „chlupů“ na hlavě a vlastně z každého rána, co se probudím.

Všem, kteří prožívají něco podobného, bych vzkázala, ať věří v uzdravení a jinou možnost si nepřipouští. Nemoc mi vzala nejen zdraví, kus sama sebe, čas, vlasy a srazila mě na úplné dno, ale také mi hodně dala. Hlavně to, že práce ani peníze nejsou vším a že v nejtěžších chvílích života poznáte, kdo stojí za vámi a povzbudí vás, když řekne: „Ty to zvládneš, bude to dobrý.“

Vím už, že každý den života je vzácností a ne samozřejmostí. Nemoc mě naučila mít se ráda, ale také pokoře, víře, nebát se toho, co přijde, a když přijde něco špatného, co mě srazí na lopatky, vstát a bojovat v plné síle. Protože život je prostě fajn.