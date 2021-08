Žena zjistila těhotenství v pátém měsíci, kdy se jí nafouklo břicho

V den kdy si žena dělala test, vtipkovala její matka na téma těhotenství. Bavily se spolu o tom, že je zvláštní, jak moc se břicho nafouklo. Měly obavy, zda nejde o nějaký zdravotní problém.

„Udělala jsem si test jen z legrace. Nečekala jsem ani omylem, že by se tam mohly objevit dvě čárky. Těhotenství jsem neplánovala,“ svěřila se žena pro server Daily Mail.



Bohužel se tedy ani nestravovala tak, jak by žena v očekávání měla a pila alkohol. Účastnila se party a užívala si života. „Studovala jsem, měla krátce po nevydařeném vztahu s partnerem, o kterém jsem věděla, že nebude tím pravým do života a potýkala jsem se se žaludečními problémy. Proto mi vlastně ani zpětně nepřišlo, že bych měla nějaký těhotenský příznak. Cítila jsem se stejně jako obvykle. Neměla jsem sice periodu, ale i to bylo u mě normální,“ pokračovala.

Z těhotenství zprvu nebyla nadšená, propukla v pláč a začala panikařit. Pár týdnů předtím odmítla pořízení psa s tím, že je to závazek minimálně na několik let a na nic takového ještě není připravená.

„Šla jsem k lékaři a tam mi bylo sděleno, že jsem už v pátém měsíci těhotenství. Musela jsem se tomu smát. Byl to šok. Jen o tři měsíce později jsem ve dvaatřicátém týdnu přivedla na svět dceru. Tehdy jsem si uvědomila, že je to to nejlepší, co mě mohlo v životě potkat. Musela být dva měsíce v inkubátoru, než jsem si ji mohla vzít domů. Trávila jsem v nemocnici minimálně dvanáct hodin denně a tolik jsem se o ni bála,“ sdělila.



Nikdy ji nenapadlo, že by dala dceru k adopci. Tatínek holčičky na dítě nebyl připravený a nechtěl se podílet na její výchově. Jeho přání Jasmin respektovala. „Doufám, že odhalení mého příběhu pomůže dalším ženám ve stejné situaci. Někdy je totiž zatraceně těžké se s takovým zjištěním vypořádat. Život je ale krásný,“ dodala.