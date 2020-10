Žena porodila dítě na záchodě. O těhotenství nevěděla

Chelsey se o svém životním zážitku rozpovídala u profíků, kteří dávají do kupy zpackaná tetování, nebo vymýšlejí zákazníkům nová přesně na míru. Když jim svůj příběh popsala, zůstali sedět jako opaření.

„Bylo mi šestnáct a s mámou jsme zdobily dům. Měly jsme fůru práce a tak. A já spadla ze žebříku. Říkala jsem si bože můj, asi jsem si zlomila záda. Bolelo to jako prase. Proležela jsem dva dny a říkala si, že ta bolest neodchází. A začalo se to zhoršovat,“ svěřila se.

Hledala klidnou polohu, při které by se jí alespoň na chvíli bolest zmírnila. Chodila po domě a pak ji napadlo, že by si zkusila sednou na toaletu. Právě tam na chvíli našla polohu, ve které křeče na chvíli polevily. A tehdy začala rodit, ale stále si to ještě neuvědomovala.

„Byla jsem na toaletě asi dvě hodiny. A pak jsem měla takový hodně zlý pocit. Stoupla jsem si a napadlo mě, že něco není v pohodě. Musela jsem do nemocnice, a to hned. Zavolala jsem na bráchu a v podstatě jsem začala rodit. On to dítě chytil,“ pokračovala dál Chelsey v show Tattoo Fixers, kde lidé prozrazují své nejšílenější životní okamžiky, které si chtějí navždy nechat zaznamenat jako vzpomínku ve formě tetování.

Z výsledného tetování byla žena nadšená:

Nyní už je žena dvojnásobnou mámou, tři roky po prvním porodu přivedla na svět dceru, která už o sobě dala vědět a rozhodně poznala, že je v očekávání. Těhotenství navíc bylo plánované. Tatéři nyní Chelsey na ruce vykouzlili krásné tetování s růží a dvěma daty, které jí navždy budou připomínat narození dětí.

Tattoo Fixers Pořad, kde zkušení tatéři opravují lidem nepovedená tetování většinou pořízená z hlouposti v mládí a v opilosti, nebo vytvářejí nová, která společně vymyslí. Vysílá se od 12.10. každé pondělí a úterý od 11:00 na Óčku.

