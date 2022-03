Neléčená těhotenská cukrovka umí zkomplikovat porod, ukázaly Malé lásky

Lenka (35) přijela na první kontrolu do plzeňské porodnice se svou sestřenicí Magdou, u které bydlí a která jí zároveň pomáhá s výchovou syna. Když se narodil, otec zemřel a Lenka se psychicky zhroutila. Nedokázala se postarat o sebe, natož o dítě, a právě tehdy jí sestřenice nejvíc pomohla. Vzala malého Dominika bez řečí k sobě, aby se Lenka mohla sebrat. „Dala jsem se psychicky dohromady, našla jsem si práci, našla jsem si byt,“ vysvětlila Lenka, že už se konečně vzpamatovala.

Lenka přijela do Plzně rodit ze severní Moravy a u prvního vyšetření, tedy krátce před porodem, lékařka z Lenčiných papírů zjistila, že má zjištěnou těhotenskou cukrovku. S níž se ovšem neléčila, což může být problém. „To není dobře, to jste měla jít na diabetologii, to je chyba,“ jemně kárala nastávající maminku a raději ji vzala na ultrazvuk, který byl naštěstí v pořádku a neprokázal viditelné poškození plodu.

Neléčená těhotenská cukrovka je rizikem pro vývoj dítěte i pro hladký průběh porodu. Dítě může mít velkou porodní hmotnost, nedostatečně vyvinuté vnitřní orgány, může po porodu trpět hypoglykemií a nyvíc tyto děti často mívají horší průběh novorozenecké žloutenky.

Očekávaná holčička vzešla z velmi krátkého vztahu. „Jak to rychle přišlo, tak to rychle odešlo. Bylo mi ouvej z toho všeho, uvědomovala jsem si, kde mám syna, že mám jedno dítě a nevychovávám ho, bála jsem se, že se na mě budou lidé dívat skrz prsty. Ani v tu chvíli bych ale nedokázala jít na potrat,“ vysvětlila Lenka, která se rozhodla neuvádět jméno otce v rodném listu. „Moje rodina je moje sestřenice, její dcera Barča, Dominik, a ta malá, co se teď narodí. To můžu říct, že je šťastná rodina,“ dodala ještě.

Laura: 2760 g, 47 cm

Při další kontrole už si Lenku v porodnici nechali. Nelíbil se jim monitor miminka, úplně nebylo jasné, co se v bříšku děje. Nejprve chtěli porod vyvolávat, ani k tomu ovšem nakonec nedošlo. „Mladá paní, ukončili bychom to císařským řezem, není to v pořádku, ozvičky nejsou v pořádku a porodní cesty nejsou připravené,“ vysvětloval jí vrchní lékař jako zkušený porodník. A Lenka najednou chtě nechtě musela na sál. Naštěstí všechno dopadlo dobře a holčička Laura se navzdory neléčené těhotenské cukrovce narodila zdravá.