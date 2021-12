Porod je pro epileptičku risk. Drobná maminka to v Malých láskách zvládla

Ria (24) a Petr (34)

Ria (24) přijela do porodnice s nepravidelnými kontrakcemi a plná strachu, naštěstí jí byl oporou manžel Petr (34). „Co budete mít?“ ptala se porodní asistentka. „Kluk, Max. Dělali jsme holku, ale bude to kluk,“ vysvětlovala Ria.

Po vyšetření byl nález stejný jako na poslední kontrole. Proto se lékařka rozhodla, že dvojici přeloží na oddělení a uvidí se, zda se porod rozběhne. „Paní bychom dali na oddělení, a buď se nám rozrodí do zítra, a když ne, tak bychom ji zítra pustili ještě domů,“ rozhodla lékařka.

Max 3 030 g, 47 cm

Tak se také stalo, nicméně manželé druhý den znovu dorazili na příjem; Rie v autě praskla voda a měla neustálé bolesti. Porodní asistentka ji připojila na monitor a rychle volala lékařku, protože to vypadalo na komplikace.

Porod se rozjel, ale kontrakce šly příliš rychle po sobě, což je nebezpečné pro rodičku i miminko. „Máte ty kontrakce jednu za druhou, tak dáme lék, abychom ty kontrakce zpomalili. Protože když jsou často po sobě, tak to miminko má málo času na to, aby se pořádně nadechlo,“ vysvětlovala sloužící lékařka rodičce, která už byla připojená na kapačku, a ta nežádoucí kontrakce rychle zklidnila.

Ria a Petr si z porodnice odvezli malého Maxe

A příběh mladých manželů? Seznámili se v obchodě, kde Ria pracovala, ale několik let kolem sebe jen chodili. Dali se dohromady až poté, co se potkali na diskotéce a napsali si přes sociální sítě. „Láska na první pohled to nebyla,“ vysvětlovala mladá paní. A dodala: „Myslela jsem si o něm, že je hrozně namyšlenej.“

A teď už se oba manželé těšili na nový přírůstek do rodiny, na novou etapu. „Těšíme se na to, je to taková jiskra do života,“ řekl Petr a ještě doplnil, že by si přáli víc dětí, minimálně ještě holčičku.

„Když mi někdo řekne, že budu rodit ještě, tak to fakt ne,“ ulevila si během postupujícího porodu Ria, a k tomu přidýchávala rajský plyn. „To si povíme, ono se to rychle zapomíná. Budete mít odměnu,“ řekla zkušeně porodní asistentka. „Ty za to můžeš,“ utrousila ještě rodička směrem k manželovi.

Kontrakce byly stále častější a namáhavější, proto manželé znovu volali porodní asistentku. „Osm centimetrů, zkuste se trošku projít,“ radila. „Pomoz mi,“ vzlykala Ria směrem k manželovi, který však neměl jak.

Pak už se vrátila na porodní lůžko, porod byl blízko. Pár zatlačení a malý Max byl na světě. „Vyměkl jsem, určitě ano. Tohleto obměkčí asi každýho. Je to zážitek na celej život,“ svěřil se na kameru šťastný tatínek.