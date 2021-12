Porod je sado maso, říká matka tří dětí, které přišly na svět císařem

Kristýna (19) a Filip (22)

Mladičkou Kristýnu přivezl do porodnice partner Filip, protože jí tvrdlo břicho a měla bolesti. Doprovodila je přítelkyně Kristýnina tatínka. Nicméně lékařka Kristýnu po vyšetření ještě poslala domů. Vše už sice bylo k porodu nachystané, ale bylo potřeba počkat na pořádné kontrakce, což jde i v pohodlí domova.

Oba se znali od malička a jednoho dne jim došlo, že se vzájemně přitahují. Na rodinu ovšem zatím ještě zdaleka nepomýšleli. „Nebylo to plánovaný, byla jsem z toho hrozně vyděšená. Nevěděla jsem, jestli si to mám nechat,“ vyjádřila se ke svému těhotenství Kristýna. A Filip dodal: „Řekli jsme si, že nebudeme zabíjet život, a nakonec jsme za to oba strašně rádi. Ze všech stran nám všichni chtějí pomoct, proto jsem se přestal bát. Nebudeme na to sami.“

Sebastian Conor 3290g, 51 cm

Když se vrátili do porodnice podruhé, Kristýna už měla co dělat, aby vůbec došla na porodní pokoj. Neubránila se ani pláči. Po vyšetření ovšem bylo jasno. „Máme tam branku 6 centimetrů, jste za půlkou,“ prohlásila lékařka. Mladá dvojice se ovšem stále nemohla dohodnout na jméně.

„Přítelkyně mi řekla: Když přestřihneš pupeční šňůru, můžeš dát jméno jaké chceš,“ osvětlil nakonec budoucí tatínek, jak ze sporu o jméno nakonec vybruslili. Zatímco totiž on chtěl, aby prvorozený syn nosil jméno Conor, nastávající maminka si přála Sebastiana.

Z bolestivých kontrakcí už ovšem Kristýna byla zoufalá a vyčerpaná. „Já už nevím, co mám dělat,“ marně se obracela na svůj doprovod, ale porod se naštěstí chýlil do finále. Po dalším vyšetření asistentkou bylo jasné, že miminko bude brzy na světě. „Já budu táta,“ přemítal nahlas Filip, jako kdyby mu to došlo teprve v tu chvíli.

Najednou tu byla poslední fáze porodu. Kristýna dala do tlačení veškerou sílu, která jí zbývala a další malý zázrak byl na světě. „Chcete si přestřihnout pupečník, taťko?“ zaznělo na porodním pokoji. A mladý tatínek se toho statečně zhostil. Novorozený chlapec tak nakonec opravdu dostal jak jméno, které si přála maminka, tak i to, které chtěl tatínek.