Myslela, že nikdy nebude mít děti. Porod zvládla za pomoci kamarádky

Tamara (19) s kamarádkou Míšou

„Dobrý den, my už asi rodíme v autě a potřebujeme určitě vozík,“ vběhla na recepci porodnické kliniky kamarádka rodičky Tamary (19). Když společně dorazily na porodní sál, budoucí maminka už měla kontrakce po třech minutách.

„Přítel nechce být u porodu, pro něj je to spíš ženská záležitost,“ vysvětlila na kameru mladičká Tamara ještě před porodem. A přítel Filip (26) ji doplnil: „Neumím si to prostě představit, tam být.“

Andrea 3830 g, 52 cm

Seznámili se na svatbě Filipova bratrance, kde Tamara obsluhovala. Začali si psát na Facebooku a láska byla na světě. Pak jim však lékaři řekli, že Tamara nikdy nebude moci mít miminko. To se naštěstí nakonec nepotvrdilo. „Říkal jsem, že to chce čas. Moje sestřenice taky nemohla mít děti a teď najednou má dvě,“ vysvětlil Filip.

Míša, maminka dvou dcer a Tamařina kamarádka, vysvětlila naprosto triviálně, proč doprovází Tamaru k porodu: „Od toho jsou kámošky.“ „Kdyby rodili chlapi, tak jsme vymřeli, to vám říkám rovnou,“ zareagovala na to porodní asistentka, zatímco vyplňovala potřebnou dokumentaci a obě kamarádky to rozesmálo.

Míša Tamaru u porodu povzbuzovala, jako prvorodičce jí radila, jak správně dýchat nebo jí nabízela svou ruku, aby se mohla do něčeho pořádně opřít při bolestech. Ty se stupňovaly, až budoucí maminku konečně přišel vyšetřit primář.

Podle pohmatu měl nejprve podezření, že se miminko na poslední chvíli otočilo, naštěstí se tak nestalo. A nález byl pokročilý, takže bylo jasné, že miminko přijde na svět cobydup. „Myslím si, že porodíte poměrně rychle,“ povzbudil Tamaru lékař po vyšetření. „Mladý holky, těm to jde,“ dodala ještě porodní asistentka.

„Když pomáháte tý mamině rodit, tak je to, jako kdybyste byl s ní, a prožíváte to úplně stejně. Je to neskutečný zážitek,“ popsala své pocity Míša. Ta ještě Tamaře pomohla s jištěním při pohupování na míči, pak už přicházela jedna kontrakce za druhou a musely zavolat porodní asistentku.

„Za chvilku máte po porodu,“ ujistila Tamaru zkušená porodní asistentka. Spolu s Míšou jí pak obě povzbuzovaly při tlačení a krátce před půlnocí byla malá Andrea na světě. „Holky, gratulace,“ zaznělo na sále.