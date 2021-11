Dvojčatům v Malých láskách se na svět nechtělo, pak to bylo rychlé

Novopečený otec Dušan s právě narozeným synem Patrikem.

Klaudie (26) a Dušan (36)

„My asi budeme rodit,“ hlásili na recepci porodnice budoucí rodiče Klaudie a Dušan. Nastávající maminka měla bolesti co půl hodiny a v daný den i termín porodu. Jenže po vyšetření byl nález podle lékařky hodně podobný jako na poslední kontrole. Dvojice se tedy vrací domů s tím, že šlo o tzv. poslíčky, ovšem pokud se bolesti zhorší nebo nepřestanou v teplé vaně, mají se vrátit.

Mladá dvojice se seznámila před dvěma lety na baru, kde Klaudie pracovala. Dušan tam chodil zapíjet žal po ukončení desetiletého vztahu, nechtěl být sám doma. „Předchozí vztah byl hodně blbej. To jsem bydlela ještě v Karviný a měla jsem přítele, kterej mě mlátil. Byl paranoidní, furt si myslel, že někoho mám. Mlátil mě každej den,“ svěřila se Klaudie na kameru se svou minulostí.

I proto zřejmě dokáže ocenit, že se k ní Dušan hezky chová a se vším jí pomáhá. „My jsme se potřebovali navzájem. Každej jsme si něčím prošli a našli jsme v sobě oporu,“ vysvětloval pak Dušan.

Ještě ten samý den, jen o něco později, se oba do porodnice vrátili. Klaudii totiž bolesti nepřestaly, naopak zesílily a přicházely každých pět minut. „Ať už to mám za sebou,“ přála si, když jí sestřička natáčela monitor. „Takže jako rodíme, jo?“ ptal se nedočkavý budoucí táta. „Takže už si vás tu jako necháme,“ přisvědčila porodní asistentka po vyšetření.

Patrik 3 510 g, 50 cm

Netrvalo dlouho a Klaudie se svíjela v bolestech. Ráda by něco, co by jí na chvíli ulevilo. „Počítejte s tím, že porod chvíli trvá a že bolí, je důležitý se na to takhle jako naladit,“ upozornila ji porodní asistentka a po vyšetření Klaudii uklidňovala: „Jde to nádherně. Já vám dám do zadečku injekci, napustíme vanu a kombinace buscopan (uvolňuje křečovité stahy svalstva, pozn. red.) a teplá voda je úplně super. A myslím si, že porodíme úplně v cuku letu.“

Klaudie trávila čekání ve vaně a unavený Dušan měl co dělat, aby udržel oči otevřené. Na spaní však nebyl prostor, porod postupoval rychle. „Má vlasy, pojďte,“ motivovala Klaudii porodní asistentka při tlačení. A po pár zatlačeních byl na světě Patrik.

„Ani nevím, co bych vám řekl, jakou mám radost. První pocity jsou nádherný, jsme oba dva šťastný, že je zdravej a že je na světě,“ popsal Dušan, který už má dceru z prvního vztahu.