To bude rychlý, tušila žena v Malých láskách. Do porodnice sotva dojela

Veronika (25) a Jirka (25)

„To bude rychlý,“ upozorňovala svého partnera už na předporodní kontrole mladá Veronika, v tu chvíli ovšem již zkušená máma dvou malých kluků z předchozího vztahu. Tentokrát čeká holčičku, a již správně tuší, že lze očekávat rychlý průběh porodu. „Mám strach, že to nestihnem. Když to bude jako u kluků hodina, tak jenom hodinu máme cestu. My nedojedem prostě,“ obávala se.



Tuto první dvojici z prvního dílu již třetí řady dokumentární reality show Malé lásky spojuje především vášeň k vlakům a železnici. „Pracuju u Českých drah jako vlakvedoucí. První rande jsme strávili spolu ve vlaku,“ prozradil Jirka, který se na svého prvního potomka velice těšil. „Vlaky jsou špinavý, těžký, smradlavý, řvoucí stroje. A mně se to prostě líbí. 753 je číslo mojí oblíbený mašiny,“ ukazuje na ruce vytetované číslo pyšně Veronika.



Kromě toho, že patří ke dráze, se jí na Jirkovi líbí, že jí umí naslouchat. I proto kvůli němu opustila vztah, z něhož má sice dva syny, ale moc to neklapalo. „Jirka mi ukázal lepší život, protože nikdy jsem nedostala jen tak z ničeho nic kytku. Jen tak, aby mi udělal radost. Je to gentleman,“ vysvětlovala rodička. „Díky mně máš režijku,“ upozornil ji její protějšek. „Proto tě mám ráda, proto jsem si ho i vzala,“ konstatovala Veronika.

Ema 3 160 g, 48 cm

Její intuice ohledně porodu byla správná. Když ji manžel dovezl do nemocnice, poté co jí praskla voda, měla už kontrakce po dvou minutách. Porod už byl tedy natolik rozběhnutý, že měla problém dojít po chodbě na porodní pokoj. Takže zatímco tatínek šel přeparkovat, vzala si ji na starost porodní asistentka. „Pojďte dál,“ nabádala ji klidně. „Já se snažím, ale ono to nejde,“ trpěla Veronika.



Poté, co se jí přes bolest konečně podařilo sundat kalhoty a lehnout si na porodní lůžko, ji vyšetřila asistentka. „Výborně, vy jste přijela akorát,“ slyšela, a nastávající tatínek tak tak stačil doběhnout z parkoviště na sál.

„Lišáku, já tě nesnáším,“ procedila ještě Veronika směrem k němu přes zaťaté zuby, následovalo pár zatlačení a malá Ema byla po chvilce na světě a své mámě v náruči. Tatínek ještě přestřihl pupečník a se šťastnou slzou v oku dcerku přivítal: „Tak tě vítáme na světě, Emičko.“ A jak je vidět na konci videa, Ema bude mít k dráze bezpochyby také velmi blízko.