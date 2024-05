Zábranský poprvé na zápase Zbrojovky, zklamala ho prohra s Žižkovem

Tři kola před koncem soutěže je tak situace mužstva z Králova Pole opět velmi vážná. Radost z průměrného zápasu musela mít snad jen přihlížející delegace realizačního týmu konkurenční Líšně, která Zbrojovku přivítá v sobotu doma a v derby bude favoritem.

„Komplikace to pro nás je. Chtěli jsme zápas zvládnout, abychom byli ze záchranářských bojů venku. Víme, jak vypadá situace v tabulce pod námi, a musíme se z toho dostat sami. Nikdo jiný nám z toho nepomůže. Zbývají tři zápasy a myslím si, že by jedna výhra měla stačit,“ shrnul neveselou situaci zbrojovácký trenér Lukáš Kříž.

Jiří Punčochář @jpcoch55 Libor Zábranský přichází na zápas Zbrojovky proti Žižkovu. Nový majitel @FCZbrojovkaBrno poprvé osobně na utkání https://t.co/FSzMeWzKjg oblíbit odpovědět

Zábranský přišel na utkání společně se svým synem, který do neděle bojoval o místo v obraně hokejové reprezentace pro pražské mistrovství světa, a v doprovodu dalších činovníků Komety. Na tribuně mu společnost dělali sekretář Pavel Zubíček a vedoucí sportovního úseku Jaroslav Medlík.

Utkání nový šéf Zbrojovky sledoval tak, jak je známý z hokejových arén – s kamenným výrazem a bez viditelných emocí. Moc radosti mu fotbalisté na trávníku neudělali. Pár vteřin poté, co zápas skončil zahanbující brněnskou porážkou, bez zdržování svoje místo na hlavní tribuně opustil.

„V kabině nebyl. V nějakém kontaktu jsme, ale nechává práci na nás, za výsledky jsme zodpovědní my. Tak to je,“ pravil Kříž. „Nechci se (k novému majiteli) vyjadřovat, nezlobte se, na to musí odpovídat někdo jiný. Já jsem zodpovědný za mančaft. Ostatní věci přísluší jiným,“ odpověděl brněnský kouč na doplňující dotaz.

Pro Zábranského to byla první příležitost vidět v akci na vlastní oči Zbrojovku, ale ne první návštěva jejího stadionu po oznámení koupi klubu. První domácí zápas s Opavou sice kvůli nemoci musel vynechat, minulý týden ale byl jednat s manažerem Zdeňkem Psotkou. Tehdy v krátkém rozhovoru na klubovém webu uvedl, že se hráčům představit byl. Popřál mužstvu úspěch v pátečním utkání v Příbrami, které pak Brňané vyhráli 2:0.

„Přijde mi korektní se osobně představit a říct si do očí to zásadní. Víc podrobností po mně ale nechtějte, ty mají zůstat v kabině,“ citoval Zábranského slova web.

Sportovní manažer Zbrojovky Zdeněk Psotka (vlevo) v rozhovoru s Liborem Zábranským. (květen 2024)

Také naznačil část svých plánů s tradičním fotbalovým klubem. „Jednoznačně se musí posílit management klubu. Ať už se bavíme o sportovním, obchodním nebo marketingovém úseku, je zřejmé, že zde chybí lidé. Do každé ze zmíněných oblastí je potřeba dosadit profesionály. Prostě správné lidi na správná místa. Pevně věřím, že bude tento restart vnímán pozitivně a nebudou se za tím hledat žádné fabulace,“ sdělil.

Vedení Zbrojovky? Dál neznámá

Psotkovi vyjádřil nový šéf Zbrojovky důvěru a plánuje rozšířit jeho pravomoci. Další informace k tomu, jak by mělo vedení brněnského klubu vypadat, ale zatím známy nejsou. Ani sekretariát Zbrojovky se k nim nevyjadřuje.

Ve středu večer bylo zřejmé, že bavit se o novém šéfovi klubu po prohře, která před Zbrojovkou opět zvětšila hrozbu sestupu do MSFL, nikdo nechce. Kříž to na tiskové konferenci odmítl a nikdo z hráčů se zástupci médií mluvit nepřišel.

Zklamání se v Králově Poli dalo krájet. Domácí diváci odcházeli ze stadionu v takovém šoku, že se tentokrát nestrhl ani obvyklý pískot, ani láteření směrem k hrací ploše. Kříž absolvoval krátkou tiskovou konferenci v době, kdy se z šatny hostí ozýval vítězný pokřik.

„Chtěli jsme držet míč a dostávat se do zakončení, nicméně jsme sterilní, nedali jsme gól. Šance na to dnes byly dobré. Inkasovali jsme bohužel po naší standardce, kdy jsme neuhráli odražený balon a nebyli jsme v dobrém postavení. Druhý gól soupeře přišel v době, kdy jsme hráli vabank,“ povzdechl si Kříž.