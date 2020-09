Propil výplatu, ale miluji ho, prozradila Denisa v Malých láskách

Naše církev umělé oplodnění nedovoluje

Helena (33) a Martin (31) jsou věřící, seznámili se na pouti do Teplé. „Její součástí byl noční pochod a během něj mě to k Heleně pořád táhlo,“ přiznal Martin.

Se sexem oba partneři čekali až do svatby. „Která byla po čtyřech letech,“ dodala Helena s tím, že ji ani nenapadlo to nedodržet. „Mně to přišlo přirozené.“ Zato Martin přiznal i těžší chvilky: „Já jsem měl někdy potíže se ovládnout, ale zvládl jsem to.“

Bartoloměj 3770 g, 54 cm

Vysvětlil také, že když vztah začíná sexem, a pak ten sex někdy zmizí, tak bez sexu páru nic nezbude. „Ale když se začne obráceně: vztah a k tomu se přidá sex, tak když pak zmizí ten sex, vztah pořád zůstává.“

„To můžeš shrnout do jedné věty, že svatý Augustýn říká: miluj a dělej co chceš. Vlastně když budete milovat Boha a lidi, tak všechno bude správně,“ dodala Helena.

Původně si dvojice nemyslela, že se jim podaří založit rodinu, protože Martin měl za sebou léčbu rakoviny varlete a lékaři mu sdělili, že pravděpodobně bude mít problémy s plodností. Přesto se to podařilo a doma mají kromě očekávaného syna také starší dceru. „Obě děti byly překvapení, vítané překvapení,“ uvedl Martin, pro kterého je rodina na prvním místě.

„O umělém oplodnění jsme neuvažovali, v naší církvi to není dovolené,“ ozřejmila Helena, která neměla velkou radost z toho, že se syn neotočil, takže bylo rozhodnuto, že musí na císařský řez.

Měla obavy, jak bude její muž snášet pohled na operaci, ale chtěla ho mít u sebe. „Aby korigoval ty lékaře a tak...“ Nastávající tatínek se přítomnosti u zákroku tolik neobával, nebyl si však jistý tím, co má na sále dělat. „Nevím, jak se úplně potká očekávání Heleny a to, co tam budu ve skutečnosti dělat,“ přemítal.

Rozhodně to stálo za to, protože mohl svou ženu držet celou dobu za ruku a také byl první, kdo si mohl malého Bartoloměje pochovat v náručí.