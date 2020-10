Zkušenosti mladé tchyně se hodily. Edita z Malých lásek rodila jedenáctkrát

Vy rodíte jako zkušená ženská!

Nikola zjistila, že je se svým mladším partnerem Patrikem (16) těhotná týden po svých 19. narozeninách. „Takže to byl vlastně jakoby dárek,“ usmívala se. Sympatická mladá žena má bohužel špatný vztah se svou matkou, se kterou není v kontaktu od svých 14 let. „Vždycky jsem byla u kámošky nebo u bývalého přítele,“ popsala své rychlé vylétnutí z hnízda.

„Nikola neměla od maminky tu lásku, co by měla mít,“ doplnila Patrikova maminka Edita. „Podle mě zažívá až u nás, co to je láska, co to je podpořit.“ Tchyně, která Nikolu doprovodila i k porodu, vnímá podle svých slov partnerku svého syna jako dceru. „My jsme se hledaly, až jsme se našly,“ dodala a objala ji.

Sám mladý tatínek se do porodnice moc nehrnul, měl ze své přítomnosti u porodu obavy, ale jeho maminka Edita, která porodila 11 dětí, se úkolu ujala s radostí. „Mám dvě vnoučátka, tohle bude třetí,“ prozradila porodní asistence s tím, že asistovala u porodu také své dceři.

„Tak to jste zkušená rodička, to mě tady ani nebudete potřebovat,“ smála se zdravotnice. „Až to začne víc bolet, vlezte si do sprchy a prohřejte si pořádně záda a podbřišek,“ radila Nikole. „Kdyby cokoli, zazvoňte.“

Zatím to ale vypadalo na poslíčky. A tak mladou rodičku poslali vyspat se na oddělení a nastávající babičku domů. Druhý den ale dorazila ve chvíli, kdy už Nikola zápasila s bolestmi. „Hlavně dejchej,“ radila zkušená Edita. „Já se za tebe normálně klepu. Neřvi, netlač, vydejchávej,“ udílela instrukce.

Lion 2450 g, 45 cm

„Teď to bude na vás. Jak se do toho opřete, tak je tu za chvíli mimčo,“ slibovala porodní asistentka. „Zkusíte si zatlačit, až přijde kontrakce, jo?“ Edita byla stále Nikole po boku. „Jak budeš hodně tlačit, tak bude rychle venku,“ radila. „Pořádně, dej do toho sílu, co nejvíc.“

Nikola zvládala skvěle nejen kontrakce, ale také tlačení. „Vždyť vy rodíte jako zkušená ženská,“ chválila ji porodní asistentka. „Perfektní! Šikula! A už je tu, skřítek.“

Při pohledu na novorozence byla babička dojatá. „On je celej Páťa,“ smála se. „Už máš syna! Už máš kluka na světě. A je celej ty,“ telefonovala vzápětí novopečenému tatínkovi. „Tak tady ho máte, podávala Editě malého Liona v zavinovačce porodní asistentka. „Vám ani nemusím říkat, jak se drží mimino. Babi to má natrénovaný.“