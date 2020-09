Není problém uživit velkou rodinu, horoval otec pěti dcer v Malých láskách

Mohla za to bouřka?

Nikola (33) a Petr (31) druhé dítě plánovali. Doma mají kluka, ale tentokrát to prý bude holčička. Protože se ale paličaté miminko neotočilo, dali lékaři nastávající mamince vybrat, zda chce rodit koncem pánevním, nebo se raději rozhodne pro císařský řez.



„Když se rodí konec pánevní, tak záleží na položení nožiček miminka a na jeho váze,“ vysvětlila Nikole doktorka Betincová. „A potom vy byste měla být zdravá a neměla byste mít žádnou operaci na děloze,“ vyjmenovala další podmínky úspěšného porodu. „Já z toho mám větší strach než z toho císaře,“ bála se Nikola a rozhodla se raději pro operaci.

„Dala jsem si to na středu, aby byl Petr doma,“ oznámila v čekárně sestře Denise, která ji doprovázela.

„Úplně do porodního sálu se moc netěším, spíš se těším až bude malá tady v postýlce,“ prohlásil nastávající tatínek, který přijel s manželkou narychlo do porodnice, protože miminku se na středu čekat nechtělo.

Pro Nikolu byla mužova blízkost důležitá. „V předchozích vztazích jsem zažila nedůvěru a hlavně zklamání. Petr je člověk do rodiny, můžu se na něho spolehnout,“ vysvětlila. I pro jejího muže je ona ideální. „Mě na Niky zaujalo, že je samozřejmě krásná, chytrá, vtipná a energická,“ chválil. „Rodina je pro mě základ života,“ dodal s tím, že ji chtěl už od patnácti let.

Důvodem nočního příjezdu do porodnice byly nepravidelné bolesti v kříži. „Tak jo, nebudete nic pít a v jednu se udělá císařský řez,“ rozhodl doktor Berezovskiy.



Mezitím stihla dorazit i sestra Denisa, se kterou si je Nikola podle svých slov velmi blízká a která byla i u jejího prvního porodu. „Já jsem snad nervóznější než ty,“ myslela si Denisa. „Tak kdyžtak porodíš normálně, třeba to tak má být,“ uvažovala.

Vtom ale začala Nikola krvácet. Vyšetření ukázalo, že je otevřená na šest centimetrů, a tak začal personál kmitat. „Jdeme na sekci hned,“ rozhodl lékař. „To stihnem, že jo?“ ujišťovala se Nikola. „Stihneme,“ chlácholila ji porodní asistentka.

„To miminko si dělá, co chce,“ komentovala situaci další zdravotnice. „Je to ženská, no,“ krčila rameny maminka. „Dneska máme veselo. Ty bouřky na to mají vliv. Nikdo nechce chodit do práce, když je úplněk a bouřka,“ uzavřela sestřička.

Na operačním sále Nikolu přepadla úzkost. „Já se strašně bojím,“ špitla ke svému muži těsně před zákrokem. „Neboj se,“ dodával jí odvahu Petr, který sám byl viditelně rozechvělý. Stejně jako sestra Denisa, která čekala na narození neteře na chodbě. „A je to Elizabetka,“ oznámila sestřička do napjatého ticha.