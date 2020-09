Je to holka, žádnej Honzík, překvapila porodní asistentka v Malých láskách

Lásko, ty ses na to namalovala

Když se Šárka (22) do Reného (33) zamilovala, měl zrovna přítelkyni. „Já jsem to strašně těžce nesla, nechtěla jsem rozbíjet vztah,“ dušovala se. „Ale chtěla,“ oponoval jí René. „Používala všechny ženské zbraně: výstřih, líčení,“ prozrazoval.

Podle Šárky to ale byl hlavně osud, co je dalo dohromady. „Protože jsem krátce nato otěhotněla, a to je prostě zázrak,“ dodala. V té době spolu byli teprve měsíc.

Ani René nebral nový vztah na lehkou váhu. „Po 14 dnech jsem věděl, že to je něco jinýho, že už to není jen o sexu,“ vysvětlil s tím, že má za sebou dost divokou minulost. „Když jsem byl mladej, chytil jsem se party, byli jsme takoví grázlové,“ vysvětlil. Ale před dvěma lety málem přišel o život po havárii na motorce a dost svůj život přehodnotil. Navíc mu prý věk 33 let přišel na mimino tak akorát.

Šárka dorazila do plzeňské porodnice v doprovodu maminky, namalovaná a v docela dobrém rozmaru. Bála se jen, aby René přijel včas. Maminka se oblékla do nemocničního mundúru, ovšem neměli velikosti na výběr, a tak nebyla moc spokojená. „Podívej se, jsem jak klobása ve střívku,“ ohodnotila svůj outfit.

Dcera Nelly 2550 g, 45 cm

Zpočátku se Šárka hodně smála, dělala srandičky ve vaně nebo skákala na míči na hudbu. Když se ale začaly bolesti stupňovat, dolehl na bezstarostnou mladou ženu stres.

„Ty jsi fakt vysmátá, to bude bolet,“ obořila se na maminku. Ta se ale hned ohradila: „Já jsem rodila třikrát!“ Jen co dorazil přítel René, hned začal Šárce pomáhat s nelehkým údělem. Masíroval jí olejíčkem ve vaně, podporoval ji, chlácholil, rozveseloval. Tu už ale úplně přešla legrace, dlouhý porod a bolesti ji vysílily, podle ní to trvalo moc dlouho. „Jde to fakt hezky. Já vím, že vám to úplně nepřijde,“ utěšovala ji porodní asistentka.

Jenže na Šárku už to bylo hrozně dlouhé. Když už konečně směla tlačit, podporoval ji René intenzivně: „Normálně zatni zuby a prostě to tam pošli,“ radil. A za chvíli už byla malá na světě. „Už jsme tři,“ radoval se novopečený tatínek a také babička zářila štěstím.