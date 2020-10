Žili jsme na ulici, teď si vážíme každého dne, říká pár z Malých lásek

Poznali jsme se jako bezdomovci

„Když jsem ho viděla poprvé, tak se mi strašně líbil,“ vzpomínala Martina (27), jedna z protagonistek dalšího dílu Malých lásek. „Já jsem se chtěl s tebou jen vyspat,“ dodal Tomáš (28).

Oba si tehdy mysleli, že sexem to skončí a už se nikdy neuvidí, dnes jsou spolu už přes pět let a k sedmileté dceři Martiny Kristýnce jim do rodiny přibyla dvojčata Hanička a Tomášek. Ale pěkně popořádku...

„My jsme byli na ulici a seznámili jsme se vlastně na charitě, jako bezdomovci,“ popsala Martina začátek vztahu. „Nechodil jsem do práce, na všechno jsem kašlal a dělal jsem jenom blbosti,“ vysvětlil Tomáš svou minulost. „U mě to bylo to samý. Pohádala jsem se s mamkou, dělala jsem blbosti, tak mě poslala pryč,“ vyprávěla jeho partnerka. „Drogy. Ty zničí důvěru, všechno...“ Dvojice měla silnou vůli začít znova, ze všeho se společně dostali a tato etapa života je pro ně jen ošklivou vzpomínkou.

„Když člověk žije na ulici, tak si hrozně uvědomí, co všechno může mít. Protože tam když jste, tak nemáte nic, žijete ze dne na den,“ popsala Martina. „A pak, když se vám naskytne možnost, že se vrátíte zpátky, začnete žít a můžete budovat, plánovat, tak to je něco úžasného. Vážíte si každého dne, který máte,“ dodala usměvavá žena.



S Tomášem jí to klape a hezký je vztah i mezi ním a její dcerou Kristýnkou. „Nemám ji nijak papírově v péči, ale je jasné, že já jsem její a ona je moje,“ řekl k tomu mladý muž.



„To, že jsem těhotná, jsem zjistila asi 14 dní po pohřbu maminky,“ vyprávěla Martina, která do plzeňské porodnice přijela přivést na svět dvojčata. „Umřela na rakovinu, bylo to strašně rychlé. Mně pak bylo strašně dlouho zle, ale nenapadlo nás, že by to bylo těhotenství. Spíš jsme si říkali, že to jsou nervy po tom všem, co se stalo.“

Tomáš: 2990 g, 49 cm Hanička: 2450 g, 46 cm

Lékaři se v případě Martiny rozhodli pro porod císařským řezem, mimo jiné proto, že mezi oběma dvojčaty byl zhruba půlkilový rozdíl.

„Budeš mě držet a já se nebudu mít čeho bát,“ uklidňovala se před zákrokem Martina. „Neboj, jsem tu,“ chlácholil ji Tomáš. „Říkej si, už to bude dobrý, a budeš mít svoje dvě děti u sebe.“

I pro něj byl porod ohromně emocionální zážitek, neubránil se slzám dojetí, když Tomášek a Hanička poprvé vykoukli na svět a ozval se jejich první křik.