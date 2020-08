Marie necítila pohyb, Karel chtěl stříhat šňůrečku. Malé lásky pokračují

Soňa, Josef a Dominik

Soňa (34) a Josef (43) se do sebe zakoukali v pekárně, kde oba pracovali ve stejné směně. „Nejdelší vztah jsem měl asi půl roku, pak už jsem žádnej nehledal, říkal jsem si, že nějak to vyplyne samo a ono se podařilo,“ svěřil se Josef. „Napřed jsme byli kolegové, pak přátelé, občas sklenka, výlet.“

Ani Soňa zpočátku nedoufala, že by tak „hezkej a klidnej chlap byl sám“. Nevěřila, že by mohla mít štěstí na partnera tak vtipného, zdvořilého a ohleduplného, usměvavého. „Nevěřila jsem, že by byl se mnou,“ přiznává Soňa. Dodnes se prý pár nepohádal, a to mají už doma dcery Veroniku a Elišku.

Syn Dominik 3200g, 51 cm

„Řekli jsme si, že by nebylo špatné mít ještě jedno miminko. Máme dvě holky, tak kdyby se povedlo přivést na svět ještě kluka,“ svěřili se kamerám. A povedlo se. Pár čeká chlapečka a rodiče pro něj vybrali jméno Dominik.

Josef Soňu doprovází ke třetímu porodu. „Už vím, do čeho jdu, co mě čeká, ale každý porod je jiný,“ říká Soňa, která přichází do porodnice s poslíčky i s komplikací. V těhotenství se totiž opakovaně léčí s vysokým tlakem.



Za hodinu už je podle porodní asistentky Soňa připravená rodit, ale na chvíli kontrakce zpomalí, takže nějaký čas má ještě maminka porodní stres, než se za přítomnosti lékaře Dominik poprvé nadechne vzduchu.

„Myslím, že chlap by měl psychicky podpořit manželku, aby se cítila v pořádku a dobře,“ stará se zodpovědný Josef. V závěrečné fázi porodu opravdu starostlivě pomáhá, ale raději s hlavou diskrétně odvrácenou na opačnou stranu.

„Porod náš vztah ještě prohloubil. On ví, co jsem si prožila, že přivést na svět dítě není sranda, a já vím, jak se choval u porodu, což je pro mě taky zkušenost. Vážíme si víc jeden druhého,“ svěřila se Soňa.