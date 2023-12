Nevlastní sourozenci se do sebe zamilovali, nyní spolu vychovávají děti

„Když mi bylo čtrnáct let, viděla jsem, jak se nějaký kluk plížil k mému oknu a koukal se dovnitř. Připadalo mi to zvláštní a neměla jsem tušení, o koho jde. Později jsem zjistila, že to bude můj nevlastní bratr. A právě do něj jsem se nakonec i zamilovala,“ uvedla Lindsay pro Daily Star.

O patnáct let později jsou svoji a vychovávají dvě děti. Od hodně lidí slýchají, že je jejich vztah nepřípustný. Sami ovšem říkají, že nemají společnou matku ani otce, takže na vztahu nevidí nic zvláštního.

„Nemáme společné geny. Naši rodiče se dali dohromady, když jsme byli v pubertě. Navíc se nikdy ani nevzali. Pro naše rodiče samozřejmě nebylo jednoduché přijmout, že jejich děti společně randí. S celou situací se vyrovnávali těžce. Když ale pochopili, jak moc se milujeme, ve vztahu nám nebránili. Myslím, že naše manželství a dvě úžasné děti jsou důkazem toho, že to všechno stálo za to,“ doplnila Lindsay.

Manželé si pochvalují i společné rodinné setkání. Je to prý zábava a vše jde mnohem snáz, protože stačí zavolat rodiče a setkání je na světě. „Říkáme, že to musel být osud. Prostě se to mělo stát. A věříme, že na světě nejsme jediní. Určitě se najdou i jiné spřízněné duše, které se daly dohromady stejně jako my. Lásku nic nepřekoná,“ dodali.