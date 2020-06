Karanténa měnila vztahy. Komu prospěla a kdo na ni doplatil?

Když byla celá naše rodina nucena zůstat v izolaci, docela to s námi zamávalo. Pominu-li, co bylo řečeno již mnohokrát – že člověk ocenil šanci trávit tak intenzivně čas se svými blízkými a srovnal si priority –, já na sobě začala pozorovat i jiné změny. Začaly mi vadit věci, kterých jsem si dřív nevšímala. Ať už na mně samotné, nebo na partnerovi. A jistě jsem nebyla jediná. Nepřestávám se ptát sama sebe, jestli je vůbec možné, aby se poměry ještě někdy vrátily do normálu.