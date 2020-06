Jak odejít ze vztahu, aby to všechny co nejméně bolelo

Bod zlomu

V první řadě zajistěte nerušené prostředí. Určitě se s partnerem nerozcházejte někde v restauraci. Ač je neutrální prostředí správnou volbou pro řešení mnoha problémů, v tomto případě by se jednalo o hloupost. Nevíte, jak dotyčný bude reagovat. Hysterické scény na veřejnosti rozhodně nejsou žádoucí, navíc tím dostanete do úzkých hlavně partnera. Záměrně ho vystavujte možnosti ztrapnění. Psychicky slabší jedinci by mohli udělat hloupost.

Raději tak učiňte doma, ale ne před dětmi. Potomkům zajistěte alespoň na dva dny hlídání. Ratolesti nemusí být u všeho, zvláště těchto ošemetných situacích by měly být ušetřeny. Ještě by byly vystaveny sprostým nářkům rodiče, což zajisté nechcete. Protějšek navíc získá prostor se z prvotního šoku oklepat.

Mluvte s rozvahou, čistě, bez jakýchkoliv příkras. Ne ovšem příliš krutě. Ač se říká, že upřímnost je nade vše, pokud za rozchodem stojí třetí osoba, milostný poměr zamlčte. I v případě, že budete pod palbou nekončících otázek na téma nevěra. Vyhrocené situace mírněte. Nekřičte, nenadávejte, nechte druhého, ať ze sebe vztek dostane. Je přirozené, když bude jednat v afektu, vypustí z úst slova nepěkná, snažte se vydržet.