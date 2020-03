Neustálé stěžování

Jestli je něco opravdu otravné, pak to jsou každodenní nářky. Zvláště kvůli naprostým hloupostem. A stojí za tím hlavně dvě věci ženám vlastní. Negativní myšlení a snadné podráždění již tak pocuchaných nervů. Jenže, co dělat, když všechno, všichni jdou proti vám, že? První vlna vzteku se jistě dostavila ihned po probuzení, protože vás vzbudil křik dětí, pes kňoural a nikdo jiný s ním není schopen jít ven, obstarat snídani musíte vy, partner si stěžuje, že ještě nemá na stole kávu, přitom zvířata už jídlo dostala, při pohledu do zrcadla jste zjistila, že vrásky i přes aplikaci drahého krému nemizí, naopak přibývají.

Zkuste brát věci více s nadhledem. Nevidět všude problém. Vnímat věci takové, jaké jsou. Nebýt hlavně 24 hodin denně robotem fungujícím na maximum. Činit pouze pro potěchu druhých. Jen si také někdy dupněte, vytvořte alespoň pár minut osobního volna. Prospějete sobě, protějšku a celému domácímu osazenstvu.