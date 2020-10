Nevadí vám přirovnání k Sexu ve městě?

Rozhodně ne, mám ten seriál ráda. Ale není to samozřejmě úplně pravda, protože v Sexu ve městě to holky střídají jako na běžícím páse. Téměř v každém díle některá z nich v baru sbalí chlapa na jednu noc, a ač to tak možná vypadá, já to takhle rozhodně nemám.