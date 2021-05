Vynechala bych maso, mléčné výrobky a bílou mouku, říká lektorka stravování

Když přijde jaro, všichni chtějí očistu. Doporučujete projít na jaře očistným procesem?

Očistný jarní proces je z pohledu čínské medicíny založen na elementu dřeva, kdy vše směřuje vzhůru. Jaro je typické tím, že jíme více zelených potravin. Jarní raná zelenina, různé druhy výhonků, salátky, potraviny, které klíčí, jsou ideálním zdrojem čerstvých vitamínů a minerálů, které tělo po zimě vyžaduje. Já osobně doporučuji mungo fazolky, které jsou velmi chutné v jakémkoli zpracování a zároveň jsou nejmenší luštěninou. Tím pádem se po nich necítíte těžce jako třeba po čočce nebo fazolích. Osobně svým klientům doporučuji na jaře stravu kompletně odlehčit, zaměřit se na lokální a převážně zelené potraviny.

Jaký je rozdíl mezi čínskou a západní dietetikou? Jak tomu máme rozumět?

Čínský pohled na dietetiku a stravování je od toho západního malinko odlišný. Západní nahlíží na potraviny z pohledu kalorií, uhlovodíků, vitamínů a proteinů. Čínský dietetický systém rozděluje potraviny z pohledu chutí, energie, směru pohybu, všeobecných vlastností potravin a účinku na lidský organismus.

Jak tedy hodnotíme potraviny?

Já se víc ztotožňuji s čínskou dietetikou, která stravu hodnotí primárně z pohledu pěti chutí a pěti energií potravin. Dále je důležitý směr potravin a její obecné vlastnosti i účinek na lidský organismus. Všeobecně řečeno se zaměřujeme na společný účinek potravin s ohledem na jejich chuť. Jakákoli chuť, ať už sladká, pálivá, kyselá, slaná nebo hořká, má jiný účinek na naše tělo a její konzumace je vhodná v jiném ročním období.

A kdybychom měli říci, co není vhodné jíst teď na jaře?

Teď na jaře bych se snažila vynechat maso, mléčné výrobky a bílou mouku. Pro někoho může být tato představa nereálná, a proto bych chtěla upozornit na alternativy těchto potravin. Ideální je nahradit maso tofu, potraviny z mléka výrobky z kokosu, mandlí či sóji a bílou mouku můžeme nahradit špaldovou či žitnou.

Doporučujete jíst podle ročních období?

Já si nedokážu představit nejíst podle ročních období. Pro mne i mé okolí je to od nepaměti určitý zvyk, nad kterým ani nepřemýšlím. Dříve bylo naprosto normální jíst a vařit z lokálních potravin v období, kdy dozrávaly bez umělých světel a hnojiv. Zároveň tento styl stravování koresponduje i s čínskou medicínou. Je zajímavé, že Číňané nemají čtyři roční období jako jsme zvyklí my, ale mají jich pět. Místo klasických čtyř uznávají jako další období „střed v elementu země“, což je v podstatě naše pozdní babí léto.

Jaké jsou ty povahy jídel podle ročních období?

Na povahy potravin se mě ptá každý druhý klient. Povaha jídla nesouvisí vůbec s úpravou a zpracováním, ale jde čistě o energii, kterou potravině dala příroda. Povahu jídel řešíme proto, abychom si náhodou nepoškodili určité orgány a abychom cíleně zmírnili určité reakce v našem organismu. Uvedu příklad: když má někdo opravdu oslabenou slezinu a bude se stravovat převážně studenými pokrmy, například přímo z lednice, a zároveň popíjet studené nápoje i s ledem, tak si postupem času vytvoří v těle vlhko. Tato uměle vytvořená vlhkost se samozřejmě nelíbí slezině, která nemá ráda chlad a vlhkost. Slezina je z pohledu čínské dietetiky nejdůležitějším orgánem v našem těle a koriguje všechny ostatní orgány. Navíc naše slezina chodí spát v osmnáct hodin, tudíž bychom měli poslední jídlo mít v šest hodin večer a potom už nejíst. Pozdními večeřemi slezinu zatěžujeme a nemá již takové regenerační účinky, které naše tělo vyžaduje.

Co se týče pálivých jídel, je dobré je jíst po celý rok?

Pálivá jídla si nemohou dopřát úplně všichni. Má-li někdo nějaký zdravotní problém, ať už jde o zánět, kožní problémy či zažívací potíže, tak to neznamená nic jiného, než že má v těle horkost. Pálivým jídlem se otevírají póry a zvyšuje se cirkulace krve v těle, to znamená, že se to tělo ještě více rozhoří a tím se samovolně jeho problém rozrůstá a dostává dál do těla. Typickým příkladem je právě akné, kožní problémy nebo ekzémy. Pokud člověk s kožními problémy pozře pikantní pálivé jídlo, tak je na něm do 24 hodin vidět značné zhoršení pleti – jeho problému. Ekzém více svědí, pokožka je zarudlá a akné více bolestivé.

A jak vy s tímto dovedete bojovat?

Já osobně pomáhám svým klientům převážně úpravou stravování a naukou o dietetice jako takové. Zdravotní stav každého z nás zrcadlí to, co do našeho těla přijímáme. Čínská dietetika má výborně propracovaný stravovací plán tak, abychom žili v harmonii a ve zdraví. Naše strava by měla mít ideálně neutrální charakter a potraviny, které jsou jiných povah a chutí, bychom měli opravdu konzumovat v závislosti na ročním obdobím a individuálních problémech.

Které potraviny stoprocentně nedoporučujete?

Určitě bych opravdu vynechala tři věci, a to bílou mouku, maso a cukr. Myslím tím klasický bílý cukr, který máme všichni tak rádi. Ještě bych ráda uvedla na pravou míru ideální poměrové složení potravin, které bychom měli jíst. Většina jídelníčku by se měla skládat z obilovin, ty tvoří padesát až osmdesát procent, zatímco vařená zelenina zastává třicet až čtyřicet procent. Masa bychom neměli jíst mnoho, mělo by být zastoupeno maximálně pěti procenty. Posledních pět procent máme vyčleněno na syrovou stravu, kam patří převážně ovoce a třeba i nějaká zelenina.

To je ten správný poměr?

Takovýto poměr bychom měli dodržovat dle čínské dietetiky, abychom si udržovali svůj zdravotní stav v ideální harmonii – v normálu.

Vy sama jste vegankou nebo vegetariánkou?

Ráda bych byla, ale bohužel nejsem. (smích) Mám ráda maso, sama ho doporučuji jíst dvakrát týdně. Dávám si ho vždy „za odměnu“. Většinou si ho dám o víkendu, kdy vařím pro celou rodinu a máme společný oběd. V mé rodině musí být v jídelníčku začleněné maso, i když ne všichni ho vyžadují. Například má jedenáctiletá dcera maso celkově moc nemusí, za což jsem teď i ráda. Doma často vařím klasická česká jídla, ačkoli se snažím o „zdravější“ varianty. Ale pro sebe si vařím tak, jak mi vyhovuje. Takže zaplňuji svou kuchyni obilovinami, které různě míchám. Mám ráda mix několika druhů obilovin, takže si například uvařím kuskus, quinou a slzovku dohromady. Slzovka (slzovna obecná) není moc známá potravina, ale doporučila bych ji vyzkoušet všem. Je to bezlepková potravina, která vypadá a chutná podobně jako kroupy a dá se běžně zakoupit ve zdravé výživě. Její konzumace má opravdu skvělé účinky, protože kromě jiného stahuje z těla vlhkost. Můj typický pokrm je, že si smíchám tři druhy obilovin dohromady a dochutím si je vždy dle ročního období, ať už dušenou zeleninou, na páře nebo v létě na grilu.

Bylo těžké se přeorientovat na zdravější stravu?

Bylo to hodně těžké, ale zdravotní obtíže mě k tomu v podstatě přinutily. Většina lidí přijímá stravovací modely od rodičů, kteří nám vždy chtěli dopřát chutná a „pořádná“ jídla. Vzpomínám si, že o víkendu jsme si všichni dopřávali i tříchodový oběd a třeba i dvojitou večeři. Bohužel společně s věkem jsem začala mít rozsáhlé zdravotní problémy, které nedokázal vyřešit „normální“ doktor. Po měsících obíhání nemocnic bez výsledku jsem se odhodlala k návštěvě terapeuta čínské medicíny. Ten mi přenastavil jídelníček tak, abych se zbavila zdravotních potíží přirozenou cestou. Ačkoli to byl běh na dlouhou trať, neboť jsem pocítila opravdu velkou změnu až po takových pěti šesti měsících, neměnila bych a k předešlému životnímu stylu bych se už nevrátila.

A co vás pak samotnou přivedlo na tuto cestu?

Já jsem člověk, který když něčemu věří, tak to chce předávat dál. A to byla jedna z věcí, kterou jsem si řekla, že zkrátka musím předávat dál. Jídlo, kterým můžeme ovlivnit celý svůj zdravotní stav, a nikdy není pozdě otočit se a jít tou správnou cestou. Zároveň musím říci, že na to si musí přijít asi každý sám v určitém věku. Kdyby mi to někdo býval řekl ve dvaceti, že bych měla jíst tak, jak se stravuji teď, tak bych mu to nevěřila.

Myslíte si, že jídlo léčí?

Jídlo stoprocentně léčí. Jsem o tom přesvědčena na základě osobních zkušeností. Po pouhých čtyřech měsících jsem měla pevnější nehty, vlasy mi zhoustly a zpevnily se, zažívací potíže a jiné potíže, které jsem měla, se postupně vytratily a musím říci, že se mi žije mnohem lépe.

Jaké jsou nejčastější problémy vašich klientů?

Jsou to většinou kožní problémy, jako je lupénka, akné a ekzém.

A jak probíhá vyšetření u vás?

Nejprve si musím s klientem sednout, popovídat si o jeho problémech a možných důvodech, které k nim vedou. Udělám si takový dotazníček, který je důležitý k poznání problému, který se může skrývat za vyrážkou. Poté vyšetřím pulzovní diagnostiku z jazyku a později sestavím přímo potraviny a jejich ideální zpracování na míru individuálně pro každého. Zařazuji i seznam potravin, které jsou vyloženě nevhodné, aby byl klient poučen, čemu se raději vyvarovat.

Sama máte dceru. Jak ji vedete ke správné stravě?

Momentálně jsme ve stádiu, kdy je má jedenáctiletá dcera velice hubená. Stravovala se velmi málo a špatně. Mrzelo mě, že já jako máma jsem jí to sama nedokázala vysvětlit. Když se snažíte někoho k jídlu přinutit, tak spíše ten člověk jíst nebude. Navštívila jsem s ní jiného terapeuta, který jí vysvětlil, jak její tělo (ne)funguje, a co to dělá s jejím fyzickým a psychickým zdravotním stavem, protože trpěla určitou apatií, cholerickým vztekem a vzpurností. Momentálně je teď několik týdnů na určitém detoxu bez masa, bílé mouky a cukru, což byly v podstatě jediné věci, které předtím jedla. Tři dny jí trvalo, než si na novou stravu zvykla a zároveň pochopila, že se cítí lépe a že je toto možná cesta, jak by se měla stravovat. Po několika dnech začala jíst mnohem více než dříve, přestala být apatická a za tři týdny přibrala kilo.

Je to velice individuální a není žádný univerzální recept, ale komu by se toto téma zalíbilo, co byste doporučila? Čím je dobré se řídit?

Určitě je dobré se řídit ročním obdobím a poslouchat, co potřebuje jeho tělo. Je logické, že když je mi zima, dám si jídlo, které mě zahřeje. Naopak v létě, když je mi horko, tak si dám něco, co mě zase zchladí. V létě například doporučuji popíjet mátový čaj, protože má studenou povahu. Takže ačkoli je teplý, tak naše tělo ochladí. Na jaře při nějaké detoxikaci naopak doporučuji popíjet kopřivový čaj. Má výborné detoxikační účinky. Teplé či alespoň vlažné nápoje je vhodné pít po celé rok. Slezina nemá ráda led, studené potraviny a mléčné výrobky, ty bychom se měli snažit z našeho jídelníčku eliminovat. Zároveň má Slezina ráda pravidelnost, tudíž pravidelné stravování je základ.

Co alkohol? Všichni v průběhu pandemie více popíjí. Tak v jaké míře?

Alkohol není v malé míře zapovězenou potravinou. Ovšem má svá pravidla. Všechny druhy alkoholu podporují horkost v těle, rozproudí krevní oběh a zvyšují lidskou teplotu. Pro lidi, kteří trpí kožními problémy, záněty a mají velkou horkost v těle, tak si alkoholem pouze uškodí, protože teplá povaha alkoholu zapříčiní rozhoření jejich akutních problémů. Zároveň bych chtěla dodat, že sklenička vína nebo sklenka piva je výborná záležitost, která může pomoci po psychické stránce. Dát si večer s partnerem skleničku vína k večeři není nic špatného. Pokud se ale dostáváme k tomu, že máme nutkání toho vína a piva pít více, tak už bychom měli řešit jiný problém. Tam už nás zase neposlouchá jiný orgán a můžeme si zadělat na jiný problém.