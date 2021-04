Dříve schovávala a ujídala čokoládu, dnes má Martina zelenou lednici

„Kolikrát jsem se v práci za celý den nezvedla ze židle a vytrvale jsem ujídala schované sladkosti. Pohled na štíhlé kolegyně byl stresující a dospívající dcera věčně řešila mé nedostatky. Říkala: Podívej se na sebe, mami! Proč zase otevíráš ledničku? Nejez tolik! Dřív si teda byla štíhlejší!“ kritizovala mě a doufala, že začnu jíst zdravěji,“ říká Martina, která se snažila zhubnout mockrát.

Chodila do fitka a na kruhový trénink, přihlásila se i na jógu a pravidelně plavala. „A to jsem zkusila i detoxikační dietu, dělenou stravu, počítala jsem kalorie jako zběsilá, utratila jsem tisíce v prodejnách zdravé výživy, nakoupila jsem si nové zeleninové kuchařky a dvakrát denně jsem se vážila. Dokonce jsem si dala předsevzetí, že budu běhat každý den schody do 5. patra, kde jsme bydleli. I to vzalo časem za své, protože jsem se musela co chvíli vydýchávat, uvolňovat ztuhlou kyčel a ždímat triko. Prostě byl fakt nejvyšší čas se sebou začít něco dělat,“ vybavuje si šestačtyřicetiletá žena, která začala číst podobné příběhy na internetu.

„Když jsem takhle seděla na gauči u kafe a střídavě se koukala na lednici a do počítače, všimla jsem si spousty pozitivních komentářů u KetoMix, kde ženy zhubly bez výživových poradců, a přišlo mi to docela zajímavé. Tak jsem to zkusila. Okamžitě jsem vyřadila veškeré pečivo včetně celozrnného a žitného. Stejně tak těstoviny, protože do té doby jsem třeba kuskus považovala za bezkalorický. Zbavila jsem se dochucovadel, jako je kečup, hořčice, majonéza nebo sójová omáčka, a odpustila jsem si sladkosti. Hlavně croissanty, koblihy, rozinkové šneky, kynuté knedlíky, sušenky, čokolády, müsli tyčinky,“ sčítá zakázané potraviny Martina s tím, že se naopak přestala vyhýbat zelenině a její lednice začala překypovat brokolicí, květákem, okurkami, kedlubnami, ředkvičkami, baby špenátem a zelím.

Kolegyně mi moc nevěřily

„Má dcera ze mě byla přímo nadšená a taky z naší ‚zelené lednice‘. Nevěřila, že i zdravé věci se dají jíst a jak jsou chutné. Myslím, že jsem ovlivnila k lepšímu i její stravovací návyky. Kolegyně v práci mi sice nejdříve nedávaly moc šancí, protože dobře znaly moje svačinky z cukrárny, ale po několika týdnech přece jen uvěřily. Vtipné bylo, že z mého kancelářského šuplíku zmizely tuny čokolády a nahradila je zelenina a zdravé dobroty. A já jsem z toho šuplíku pořád ujídala, přesto jsem hubla,“ usmívá se mladá žena, která byla den ze dne veselejší, mladší, lehčí a hezčí. A té změny si začali všímat i muži.

„Na muže jsem zatím moc štěstí neměla, protože zatímco často slýchám, že i daleko silnějším ženám manželé tvrdí, že je milují takové, jaké jsou, moji bývalí partneři mou hmotnost řešili pořád dokola. S odstupem let si ale myslím, že řešili hlavně sami sebe! Některým vadilo, že nejsem moc sportovní typ, což je tedy pravda, ale na druhou stranu ráda plavu. Je to příjemný relax spojený s pobytem v parní sauně, kde se dá poklábosit s ostatními. Díky tomu jsem poznala pár prima kamarádek, se kterými se navzájem podporujeme,“ pochvaluje si Martina, která shodila 10 kilogramů. Podle vyjádření praktického lékaře a na základě krevního obrazu má všechny hodnoty v pořádku, snížil se jí tlak a cholesterol.

„Vrátila se mi i zdravá barva a léky na bolest hlavy, která mě často trápila, už vůbec nepotřebuji! A navíc jsem si nakoupila o dvě čísla menší šaty – čím kratší, tím lepší. Je pravda, že v poslední době mi hmotnost sem tam zakolísala, pořád se ovšem držím, co to jde.“

Letošní rok zatím Martina pokračuje ve zdravém životním stylu, častěji chodí do přírody, cvičí jógu, jezdí na kole. „Snažím se být tolerantnější k své dospívající dceři a ráda bych si našla stálého partnera.“

Pár triků

Čtvrtinu uberte

Chcete zmenšit objem porcí, ale neradi počítáte kalorie? Uberte je opticky – z každé běžné porce odeberte čtvrtinu a zbývající část nahraďte zeleninou.

Vynechte „chemii“

Jezte co nejvíc čerstvých potravin a omezte konzervované nebo instantní jídlo, které přispívá k nárůstu tukové tkáně.