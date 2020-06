Pro soukromé divadlo je to teď skutečná pohroma, říkají manželé Heřmánkovi

V době, kdy byla zavřena divadla, mělo Divadlo bez zábradlí v plánu nazkoušení a premiéru slavného muzikálu Cikáni jdou do nebe. Teprve nedávno jste se k němu mohli vrátit. Jak to jde?

Karel: Zkoušení probíhá velmi intenzivně, někdy i třífázově – zkouší se ráno, odpoledne a často i večer. Původně měla být premiéra v květnu, ale stejně jako ostatní jsme byli nuceni práci přerušit a divadlo uzavřít. Druhého června nás ve večerních hodinách překvapila zpráva, že už za týden mohou být otevřena všechna divadla do pěti set diváků, a to bez dříve avizovaných rozestupů. Z hodiny na hodinu jsme se rozhodli namísto dvou plánovaných představení na letních scénách uvést muzikál Cikáni jdou do nebe již 11. a 12. července na naší domácí scéně.