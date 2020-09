Režisér Špalek o Divadle v Celetné: Erbenovu Kytici hrajeme s panáčky z Dupla

12:00

Díky roli číšníka Edy ve filmu Šakalí léta se v první polovině 90. let ocitl na vrcholu popularity. Do toho rozjel divadelní spolek Kašpar a stal se principálem Divadla v Celetné, které celá ta léta patří mezi nejlepší scény v Praze a se 400 představeními ročně i mezi nejpilnější. Jakub Špalek (52) svůj život zasvětil divadlu. Co je jeho životní výhrou a co porážkou?