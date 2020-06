Samostatné děti i uznání manžela. Co dobrého mi přinesl vir?

Život před nás staví zajímavé výzvy. Pro některé spoluobčany bylo takovou výzvou už jen to, že si musí pravidelně mýt ruce. Mě to naštěstí naučili rodiče už jako dítko sotva plenkám odrostlé. Říkačku „To jsou ruce, to jsou dlaně, mýdlo s vodou patří na ně“ mám v mozku zarytou tak hluboko, že ji nepřebily ani ty nejvlezlejší odrhovačky. Díky zautomatizovaným hygienickým návykům jsem se proto během vzdouvající se vlny virové pandemie mohla soustředit na jiné aspekty života, které mi dosud zůstaly utajeny.