Tlouštíci na home officu: Jak v karanténě nepřibrat a zůstat fit

Jde to vůbec nějak zařídit, aby člověk, který i několik týdnů nevychází vůbec z domu, nepřibral na váze?

Samozřejmě to lze, jen je třeba si uvědomit, že máme často zcela minimální množství pohybu, a proto je třeba tomu přizpůsobit svůj příjem energie. Čili nejíst. Pozor, neznamená to, že máme hladovět kvůli strachu z přibrání, to vůbec ne. Jen nemůžeme jíst stejně jako v době, kdy míváme třikrát až čtyřikrát týdně intenzivnější pohybovou aktivitu a do toho běžný pohyb například z práce a do práce. Je třeba jíst zejména kvalitně a dbát na dodávání všech potřebných živin – tedy komplexních sacharidů, bílkovin, vhodných tuků, ale také dostatku vlákniny, vitaminů a minerálních látek. Často pomůže, když z jídelníčku odstraníme potraviny, které v něm běžně „nemají co dělat“. A myslím, že všichni moc dobře víme, které to jsou. Dají se použít i vzorečky pro výpočet minimálního energetického příjmu na den a pod ten se rozhodně nesnažit jíst. Ale na druhou stranu více energie také nepřijímat, pokud máme skoro nulový energetický výdej navíc.