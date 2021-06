Zhubla jsem 10 kilo a kondička se vrátila, raduje se Michaela

„Do nějakých šestadvaceti jsem mohla sníst vlastně vše a díky pravidelnému pohybu jsem nepřibírala. Jenže pohyb trošku ubyl, zamilovala jsem se, provdala, byla jsem spokojená a kila šla zvolna nahoru. Najednou jsem se ve svém těle necítila úplně dobře, navíc mi bylo pouhých třicet a bála jsem se, že když svou stoupající váhu nezarazím, po čtyřicítce bych mohla klidně vážit o 10 nebo 20 kilo víc. O své se hlásila i má kondička, která už nebyla taková jako dřív,“ vypráví Michaela, jíž se nadbytečný tuk hromadil hlavně v oblasti bříška a stehen. Proto na nic zbytečně nečekala a našla si Iris, výživovou poradkyni a trenérku v jednom.



„Všechno se mnou probrala, připravila mi nutriční plán, podle kterého jsem se začala stravovat, a navíc se mnou chodila na tréninky do fitka. Iris má svůj speciální program Penta Kill Body, dokonce existují i online lekce na webu, podle kterých je možné zacvičit si kdykoliv a kdekoliv. To je v dnešní době určitě výhoda. Ale pro mě bylo velkým plusem i to, že jsem se při pravidelném cvičení nemusela v novém jídelníčku vzdávat vlastně ničeho. Pokud člověk dodržuje pravidla zdravého stravování, občas si může dát i nějakou tu oblíbenou, méně zdravou dobrotu,“ vysvětluje mladá žena, která vyloženě nic nového neobjevila, protože už dříve konzumovala ovoce, celozrnné přílohy nebo luštěniny.

„Často vařím i veganská jídla, moc mi chutná třeba tempeh se špenátem a mrkví. Tempeh je javánský potravinový produkt, který vzniká velmi zajímavým způsobem. Uvařené sójové boby se naloží do kultury Rhizopus oligosporus nebo Aspergillus oryzae, jež jimi proroste, spojí je a vytvoří tuhou konzistenci bílé barvy. Naleznete ho běžně v prodeji a bezva se z něj vaří. Není to ale tak, že bych jedla vždy zdravě, občas si zahřeším, přes léto si dávám ráda zmrzlinu a miluju tiramisu a pizzu,“ práskla nám na sebe Míša, která má velkou oporu v partnerovi. Na všechno tak byli dva.

Manžel se ke mně přidal

„Manžel se ke mně připojil, jí také zdravěji a cvičí se mnou. Právě pohyb pro mě byl a pořád je hodně důležitý. Kromě fitka jsem začala plavat a jezdit na kole. Dneska cvičím každé ráno a večer jógu na protažení a čtyřikrát týdně posiluju s vlastní vahou, odporovou gumou a činkami. Cvičení mne nabíjí energií a hlavně dobrým pocitem, že pro sebe něco dělám. No, a venku na kole, zvlášť teď na jaře, kdy se příroda krásně probouzí, báječně vypnu a odpočinu si od stresu,“ raduje se příjemná žena, která v dětství bydlela v okrajové části Prahy. Zatímco zimní čas trávila venku sáňkováním či bruslením na rybníku, každé léto si užívala na chatě u jezera.

„To byly nádherné prázdniny s mými kamarádkami, na které moc ráda vzpomínám. Koupaly jsme se v jezeře a snad denně jezdily na kole. I když mamka zrovna moc nevařila, uměla výtečnou žemlovku a dodneška si vybavuju tu úžasnou vůni skořice. Klidně jsem si jí mohla dovolit sníst plný talíř, protože jsem jako dítě byla hodně hubená, dokonce jsem musela nosit lacláče, džíny mi totiž věčně padaly. I v pubertě jsem byla dost hubená, zlomilo se to trochu až kolem dvacítky, ale vyloženě tlustá jsem nikdy nebyla,“ prozradila Míša, která jako štíhlá slečna potkala i svého současného muže. A to na koncertě. Od té doby jsou spolu a mají jednu dceru.

„V těhotenství jsem přibrala 20 kilo a pár měsíců po porodu jsem měla všechno dole. Neměla jsem čas se najíst a hlavně jsem měla hodně pohybu při péči o malou a o domácnost. S dcerou rády jezdíme na kole a chodíme plavat. Nejradši má těstoviny s boloňskou omáčkou, ale sní všechno. Mám radost, že jí chutná ovoce a zelenina, do zdravého jídla ji vůbec nemusím nutit,“ usmívá se spokojená maminka, která se už dnes při svých 65 kilogramech cítí úžasně.

„Mám i lepší sebevědomí a moje kondička je znovu v pohodě. Udržovat si ji budu nejen jízdou na kole a procházkami, ale budu pomáhat i rodičům. Na chatě mají velkou zahradu, ráda tam pečuju o kytky, sekám a hrabu trávu a raduju se, jak to všechno pěkně kvete.“

Pár triků

Uberte porce

Zkuste si z každé porce jídla odebrat čtvrtinu. V ideálním případě sacharidy (přílohu), které nahraďte zeleninou.

Stáhněte topení

Když pobýváte v prostředí, kde je chladněji, tělo si musí vytvořit víc tělesného tepla, tím pádem spálí víc kalorií.