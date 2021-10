Zhubla jsem k padesátinám, ale hřeším i dnes, říká o 42 kilo lehčí Milena

„Tomu, že je možné dostat se na rozumnou váhu, jsem po dvaceti letech držení různých diet, přibírání a hubnutí už ani nevěřila. Měla jsem málo pohybu, špatný pitný režim, jedla jsem jen dvakrát denně, navíc hodně sladkostí. Sedavé zaměstnání mi nijak nepřidalo – no, a u vyšívání a čtení člověk taky zrovna moc pohybu nemá. Když jsem byla ve stresu, spravila to tabulka čokolády. Není divu, že jsem vážila 112 kilo, měla jsem vysoký tlak a bolel mě kotník. Navíc jsem se bála, že když při svých obtížích a obezitě chytnu covid, mohly by přijít vážné komplikace,“ přiznává Milena, jíž vadil i pohled na sebe samotnou.

„Poznámky manžela o mé prostorové výraznosti jsem už radši vůbec nevnímala. A oblečení? Toho pěkného pro silné dámy opravdu moc není. A tak jsem se rozhodla, že o letošních kulatinách budu jiná. A to se nakonec podařilo! S kamarádkou jsme tu padesátku oslavily, jak se patří, a já se nemusela při focení za nikoho schovávat. Mám totiž o 42 kilo míň,“ pochlubila se čerstvá padesátnice, která pročítala na stránkách KetoMix příběhy, recepty a rady ohledně stravování. A řekla si, že to musí vyzkoušet, i když jak sama přiznává, v nějaký zázračný výsledek příliš nevěřila.

„Nakonec to ale bylo prima. Pět jídel denně mi vyhovovalo a 500 gramů zeleniny jsem s odřenýma ušima také dala. Moc mi pomohly recepty na facebookové skupince KetoMix. Miluju sladké ke kávě a už nemám problém, že budu hřešit. Existuje totiž nespočet receptů na zdravé sladké mlsání. Také jídelníček se mi hodně změnil. Bílé pečivo jsem vyměnila za to celozrnné, s menším obsahem sacharidů. Sleduju i výživové hodnoty na etiketách, což mne donutilo nakupovat s brýlemi,“ směje se Milena.

Na bůček nezanevřu

„Nekupuju si zákusky a sladké pečivo, místo toho si upeču něco z mandlové a kokosové mouky s tvarohem. O víkendu sním i to, co uvařím pro rodinu, pouze menší porci. Přece nezanevřu na svůj milovaný bůček! Kávu s mlékem jsem také nevynechala, ale dávám si tak jednu za den. Jím i jogurty s domácí marmeládou nebo čekankovým sirupem, mléko a kefír a těším se na domácí ovoce. Vínko si se švagrovou dopřejeme jednou za týden a s partou kamarádek jezdíme pravidelně do sklípku. Zatím nepřibírám a váha jde pomalu dolů. No, a když mě honí mlsná, dám si pár oříšků, kousek 90 procentní čokolády nebo plátek šunky,“ vypočítává tmavovláska, která nikdy moc nesportovala. Teď ale cvičí doma na rotopedu a denně chodí na hodinovou procházku se psem.

„Víte, já na ten sport nebyla ani jako dítě. Jako malá jsem byla tlustá, ale měla jsem štěstí na spolužáky, nikdo se mi neposmíval. A to jsem ještě nosila brýle. V osmé třídě jsem se vytáhla a při výšce 168 cm vážila 65 kilo. Brzy mi však narostla prsa, snažila jsem se je skrývat, ale příliš to nešlo. Proto jsem nesnášela běh a doteď ho nemusím. Ono to jde špatně, když před vámi poskakují těžké ‚kozenky‘. Muž mě ale poznal jako štíhlou slečnu na diskotéce, příští rok spolu budeme už třicet let a máme dvě děti! Manželovi se moc nelíbilo, že jsem přibrala, a náš vztah nestál za nic. Teď si nemůže vynachválit, jak dobře vypadám. Občas dokonce řekne, ať to s tím hubnutím tak nepřeháním, když mě vidí cvičit. Je to fajn, že jsme si zase začali rozumět,“ raduje se sympatická dáma, které se nejen zlepšil partnerský vztah, ale zmizely i zdravotní potíže. A musela vyměnit celý šatník, protože i menší oblečení z dob minulých na ní dnes plandá.

Tepelná izolace je fuč

„Je příjemné, že si můžu koupit, co se mi líbí, a ne jenom to, do čeho se vejdu. Těch 42 kilo dole jsem pocítila i v létě. Nikdy jsem nesnášela vysoké teploty, ale letos jsem se tepla nemohla dočkat už od ledna. Tepelná izolace v podobě tuku je totiž fuč,“ ukazuje nám svou štíhlou postavu Milena, která ráda tráví léto doma v Čechách.

„Dřív jsme jezdili do hor, poslední roky k vodě. Letos jedeme na Kokořínsko a budu si tam muset ohlídat jídelníček, protože na dovolené vaří známý, který zrovna není zastáncem zdravého stravování. Doma to ale zase doženu. Na zahrádce pěstuju jahody, bylinky, celer, pórek, ředkvičky, česnek. Určitě budeme i grilovat. Nejradši mám sýry a vepřové a kuřecí maso. Moc rádi také opékáme pstruhy od místního dodavatele. Naplníme je cibulkou a libečkem, přidáme kousek másla, osolíme a dáme na oheň. Je to velká dobrota.

Zajímavosti o Mileně Odkud: Rychnov nad Kněžnou

Věk: 50 let

Výška: 168 cm

Znamení zvěrokruhu: Panna

Oblíbené motto: „Nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj.“

Zaměstnání: úřednice v kanceláři

Koníčky: vyšívání, čtení, procházky v přírodě

Oblíbené jídlo: sýry

Oblíbené oblečení: šaty

Původní váha: 112 kg

Současná váha: 70 kg

Za necelý rok zhubla 42 kg.

Pár triků

Najezte se

Tělo potřebuje energii, jenže té z nízkotučných jogurtů a salátů mnoho nezískáte. Jezte pestrou stravu, pětkrát denně menší porce.

Dejte si rybu

Zařaďte tučné mořské ryby, obsažené omega 3 mastné kyseliny bojují proti nadváze.