Vyžrala jsem se až po čtyřicítce, říká Gábina. S hráběmi zhubla 18 kilo

„Bývala jsem úplně normální holka, ani tlustá, ani hubená. A hmotnost jsem léta nemusela řešit – ‚vyžrala‘ jsem se až po čtyřicítce, když jsem začala na stará kolena studovat vysokou školu a zajídala jsem nervy ze zkoušek. Kilogramy plíživě narůstaly a já byla sama ze sebe otrávená. Držela jsem různé hladovky, ale žádný velký efekt to nemělo,“ vzpomíná Gabriela Mužinić.

„Jenže pak jsem šla jednou na večírek v legínách a velkém blyštivém ‚čímsi‘, a když jsem se uviděla v zrcadle, málem jsem omdlela. Tenkrát jsem se pevně rozhodla, že to tak nenechám. V únoru 2019 jsem na radu své kamarádky, které se podařilo shodit a hlavně si hmotnost udržet, navštívila výživovou poradkyni, která mi pomohla od základu změnit životní styl,“ prozrazuje.

„A ta změna začínala v mé hlavě. Od prvního dne jsem s ní plně spolupracovala, dodržovala jsem doporučený jídelníček a jedla pravidelně. A šlo to! Z mého těla se najednou začala ztrácet voda a tuky,“ pochvaluje si změnu životního stylu sympatická žena, která se vzdala pečiva, vepřového masa, ale i sladkého a slaného mlsání. Během devíti měsíců tak shodila z 86 na 68 kilo a pomohl jí v tom i pohyb. O typický sport ovšem nešlo.

Byla jsem štíhlá prsatá blondýna

„Bydlím v Jizerských horách ve velkém domě se zahradou, která vede do kopce, a dík tomu sportuji pracemi kolem domu nebo procházkami v krásné tamější přírodě. Je fakt, že když jsem někdy v dubnu 2019 poprvé hrabala louku, šlo mi to daleko lépe než před rokem. V tu dobu jsem měla dole třetinu předchozí hmotnosti a už jsem se tak nezadýchávala. Najednou jsem si na té stráni nepřipadala jako nemožný buldozer a každé kilo dole pro mě byla radost,“ říká maminka dvou dětí, která potkala svého muže už v osmnácti.

„Jako mladá, relativně štíhlá, prsatá a ještě k tomu blondýnka jsem k němu tenkrát přijela do kempu v bývalé Jugoslávii, kde je dnešní Černá Hora. No a byla z toho láska. Manžel se mnou odešel do České republiky a narodily se nám dvě děti,“ vypráví.



Pár triků Lehký předkrm

Před každým jídlem si dopřejte porci zeleniny. Ta jednak tělo zásobí vitaminy, navíc povzbudí i látkovou výměnu, což při hubnutí přijde vhod. Zdravé mandle

Jejich jádra obsahují hodně chromu, který potlačuje chuť na sladké, a podporují spalování tuků. Nezapomínejte, že nic se nemá přehánět, takže si dejte pouze jednu hrst denně. Třeba jako zdravou svačinku.

„Léta jsem vypadala skoro stejně, jako když mě potkal. Ani těhotenství nijak výrazně neovlivnilo mou hmotnost, zůstalo mi maximálně pár kilo. Když jsem pak začala nabírat, manžel to nekomentoval, myslím, že mě měl rád v každé velikosti. A děti, které jsou teď už velké, si zase myslely, že rodiče prostě věkem tloustnou,“ směje se Gabriela, která má dnes o 18 kg méně a je moc spokojená.

Tělo si ve fitku nehuntuji

„Těší mě, že už si můžu vybrat lepší oblečení než legíny a přes ně nějaký ten pytel. Z velikosti 44 mám v současnosti 38 a je mi fajn. Nakupování mě baví, ale taky víc utrácím. Nevím, jestli je z toho utrácení manžel zrovna nadšený, protože ten má stejně nejradši, když na sobě nemám oblečení žádné,“ vtipkuje.

„Nejsem žádný sportovec a než si huntovat tělo v posilovně, radši běhám na čerstvém vzduchu s hráběmi po stráni a vidím za sebou kus práce. Můj život ale není jen o práci. Ráda jezdím na výlety, hlavně na hrady a zámky, protože mám ráda historii a architekturu a baví mě prohlídky interiérů,“ ukazuje fotky z výletů Gábina. A když je pěkné počasí, najdete ji nejčastěji na zahradě u grilu.