Žena nechtěla být tlustá nevěsta, zhubla čtyřicet kilo za rok

Natalie nikdy nepatřila mezi extrémně štíhlé ženy. Na střední škole byla oplácaná, měla mindráky, ale smířila se s tím, že jiná nebude. Po narození syna se ale její postoj k tělu změnil.

Vadilo jí, že se synem nemůže dělat všechno, co by chtěla. Problémem bylo zadýchávání, bolest zad i extrémní pocení.

„Už jsem nebyla se svým tělem spokojená. Najednou mi nebylo jedno, jak vypadám. Měla jsem strach, že by to mohlo zajít až k morbidní obezitě a byla bych ohrožená na životě. Už jsem myslela na budoucnost svého syna. Když mě pak partner požádal o ruku, věděla jsem, že musím něco udělat, abych se vešla do svatebních šatů,“ sdělila žena serveru Daily Mail.

Natalie říká, že byla klasický případ ženy, která jakýkoli problém zajídala. Kdykoli se cítila špatně, sáhla po něčem sladkém.





„K snídani jsem si dávala opečenou slaninu, vajíčka. K obědu těstoviny s velkým množstvím tučného sýra a omáčkou a jako svačinu jsem si vzala sušenky nebo chipsy. Nic zdravého. Minimum vitamínů a minerálů. Nebyla to strava, kterou by měl mít dospělý člověk. Večer jsem si navíc pravidelně dopřávala víno,“ pokračovala.

Chtěla jít synovi příkladem. Těžko by mu vysvětlovala, že on musí jíst zdravě, když maminka ráda mlsá chutné, ale nezdravé dobroty.

Stravování změnila od základů. Používá k vaření zdravé potraviny, jídlo si připravuje sama a nechodí už do rychlého občerstvení. Dává si pozor na to, aby jídlo bylo pestré a obsahovalo vitamíny a vlákninu. Velkou novinkou je pro ní nyní konzumace zeleniny a ovoce nebo ryb.

„K snídani už si nedávám slaninu, ale řecký jogurt, který je velmi chutný,“ sdělila.

Díky novému životnímu stylu, do kterého patří i pravidelný pohyb, zhubla za rok čtyřicet kilogramů a na její vlastní svatbě ji někteří rodinní příslušníci a staří známí málem nepoznali.

„Jsem teď vyrovnaná, spokojená, sebevědomá a hlavně spokojená se svým vlastním tělem. Nelituji této změny,“ dodala a doufá, že její příběh inspiruje další ženy.