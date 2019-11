Ženě nesedělo ani oblečení v nadměrných velikostech. Zhubla sto kilo

Meghan pochází z rodiny, kde je jídlo na prvním místě. Každý den se vařilo a jedlo víc než v běžných rodinách. Její maminka všem nandávala od malinka obrovské porce, a protože skvěle vaří, nikdy na talíři nic nezbylo. Navíc si oblíbili i rychlé občerstvení, kde byli častými hosty.

„Zašla jsem v přejídání tak daleko, že jsem ztrácela pohyblivost. Dělalo mi potíže obout si boty nebo se vměstnat na sedadlo ve veřejných dopravních prostředcích,“ cituje ženu Daily Mail.

Změnit životní styl se odhodlala v den, kdy ve Spojených státech probíhal takzvaný Černý pátek s enormními slevami.

Tehdy si zakoupila mnoho produktů na hubnutí ve slevě a dohodla se sama se sebou, že je bude užívat a při tom jíst zdravěji a hýbat se. Ačkoli to pro ni nebylo jednoduché, vytrvala. Říká, že jejím hnacím motorem byla rodina, která ji podporovala.

„Koupila jsem si produkty, které mi doporučila moje sestra. Začala s hubnutím o něco dříve a výsledky byly vidět. Moc jsem si přála, abych se už mohla mít ráda. Abych si v obchodu vybrala z oblečení, které je běžně v regálech,“ svěřila se.

Když začala měnit svůj životní styl, zařadila do svého života i pravidelný pohyb, na který do té doby nebyla zvyklá. Pomalu zkoušela jógu, pilates, rychlejší chůzi a po několika měsících začala chodit do posilovny.

„Jsem šťastná, že se svou dcerou nyní mohu sportovat a užívat si cestování a všechny běžné činnosti, které rodiče s dětmi dělají. V minulosti jsem toho nebyla schopná,“ doplnila.

Nyní je jejím snem odstranění vytahané kůže, která ji v některých věcech stále limituje. Běh není tak pohodlný a v některém oblečení je kůže dost vidět. V budoucnu ji tak zřejmě čeká operace, na kterou si chce našetřit. Pak už bude se svým tělem maximálně spokojená.