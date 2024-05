Šerm jako láska už 60 let. Kučera dodnes pravidelně trénuje, rád by na MS veteránů

„Narodil jsem se v Děčíně, ale ve dvanácti letech už jsem s rodinou bydlel v Karlových Varech. Sporty jako hokej nebo fotbal mě příliš nelákaly. Ale když můj otec jednou přišel domů s informací, že ve městě funguje několik šermířských skupin, tak mě to zaujalo,“ vzpomíná Kučera, který ve třinácti letech začal intenzivně trénovat.

„Začátky byly těžké, několikrát jsem sportu chtěl nechat, ale naštěstí jsem krize překonal. Později už jsem na šerm nedal dopustit. Nejvíce se mi na něm líbí, že člověk musí dobře předvídat a číst záměry soupeře. Zároveň závodník bojuje sám za sebe a musí u šermu myslet,“ doplnil.

Vždy se specializoval na šermováním kordem. Poprvé dostal zbraň do ruky v roce 1963. Postupně získával úspěchy a řadu vítězství. „Dokonce jsem byl vybrán na mezinárodní soustředění olympijských nadějí pro mnichovskou olympiádu v roce 1972. Bohužel naději na olympijské hry nakonec přerušila okupace v srpnu 1968,“ připomněl Kučera.

Šermu zůstal věrný i na vojně, kde se dostal do zakládajícího oddílu Dukly Liptovský Mikuláš. V profesním životě strávil 27 let jako mechanik u Kancelářských strojů, později osmnáct let pracoval u Městské policie v Chodově. Zde měli pro šermování pochopení, a proto mohl dál rozvíjet i sportovní kariéru. „Vzpomínám na spousty přátelských turnajů po Evropě. Rád jsem závodil za Lokomotivu. S týmem Lokomotivy jsme se v roce 1976 stali mistry republiky,“ doplnil.

Nikdy nepřestal trénovat, i v předseniorském věku byl s kordem v ruce k vidění na nejrůznějších závodech. „Několikrát jsem zvažoval ukončení kariéry, ale nikdy se to nestalo. V roce 2010 jsem zase začal závodit intenzivněji. I po šedesátce se mi dařilo vyhrávat,“ sdělil Kučera.

Jako jediný český závodník startoval v kategorii 60+ na mistrovství světa v Chorvatsku, kde skončil na výborném třináctém místě. Úspěšně se účastnil také mistrovství Evropy v Itálii, kde v roce 2013 získal osmnácté místo. Ve stejném roce si z Hradce Králové přivezl titul mistr republiky veteránské kategorie. Titulů mistra republiky v kategoriích 60+ a 70+ má na sportovním kontě celou řadu.

Nejčerstvější úspěchy zaznamenal Jan Kučera v roce 2022 na mistrovství světa v Zadaru, kde skončil na čtrnáctém místě. „Minulý rok jsem mistrovství vynechal. Konalo se totiž v USA, což by bylo velmi nákladné. Letošní je naplánované na říjen a bude v Dubaji. Pokud seženu sponzora, který by mě podpořil, velice rád tam vyrazím,“ přeje si pětasedmdesátiletý sportovec, který má letos v plánu vycestovat také na týmovou soutěž do Belgie.

I v současnosti trénuje minimálně třikrát týdně a své zkušenosti předává mladším kolegům. „Rád dělám mladším šermířům sparing partnera. Některé i trénuji. Velice mě baví potkávat se s mladými nadějemi tohoto sportu,“ podotkl.

Pro mladé šermíře je prý nejtěžší překonat první měsíce tréninku, kdy se nejprve učí pohyby nohou a získávají dovednosti beze zbraně. „To je celkem nudná část tréninku, která může zájemce odradit. Pokud ale u tohoto sportu vydrží, přinese jim krásné zážitky. Já se šermu věnuji šedesát let a nelituji toho. Poznal jsem spoustu zajímavých lidí a procestoval část světa,“ zhodnotil.

Speciální recept, jak zůstat i v pětasedmdesáti letech aktivní, nemá. „Nejvíce mě udržuje právě sport. Samozřejmě se občas nějaká bolístka ozve, ale nevzdávám to. Kromě šermu si rád zahraji také bowling a sleduji nejrůznější přenosy z šermířských turnajů,“ uzavřel Jan Kučera.