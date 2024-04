Priske: Fanoušci oceňují, co jsme vybudovali. Získali jsme spoustu bodů

Můžete si titul prohrát už jen sami?

Jsme šťastní za to, kde po třiceti kolech jsme. Byl to první cíl do sezony - zajistit si první příčku před nadstavbou. Hráči si to za skvělé výkony zasloužili, získali jsme spoustu bodů. Nevím, jestli si titul můžeme ztratit sami, takhle bych to neřekl, protože česká liga je plná velké kvality, zápasy nejsou jednoduché. Musíme ukazovat, co umíme, ne se soustředit na soupeře. A pořád musíme tvrdě pracovat.

Co říkáte na pět tisíc sparťanů na výjezdu?

Na nic takového si ze své kariéry nevzpomínám. Obrovský respekt před našimi fanoušky, kteří jsou úžasní už dlouhou dobu. Tým podporují a pomáhají vyvinout větší tlak v utkání. Jsme jedna jednotka, tvoříme jeden tým. Hráčům jsem řekl, že tohle je jeden z příkladů, čeho jsme dosáhli všichni společně v klubu. Fanoušci oceňují, co jsme vybudovali.

Sparťanští fanoušci zaplnili v Olomouci celou severní tribunu Androva stadionu.

Proč chyběl stoper Martin Vitík?

Den před zápasem si poranil kotník, nepředpokládám něco vážnějšího, je to mladý kluk, bude fit.

Lukáš Sadílek dostává teď šanci v základní sestavě. Řekl si o ni?

Lukáš je v sestavě, protože podává dobré výkony. Co se vrátil do základu, prezentuje se fantasticky. Jeho výkony oceňuji v průběhu celé sezony, jsou na vysoké úrovni. Zaslouží si, aby nastupoval, tohle jsem řekl také Lacimu i Solbakkenovi. Chápu, že jsou nespokojeni, ale bude hrát Lukáš, když podává takové výkony. Uvedu to na příkladu Sörensena. Pokud by se Vitík nezranil, hrál by, ale Asger ukázal to, proč potřebujeme takovou kvalitu. Hrál skvěle.

Nečekal jste od Sigmy hlubší blok jako na Slavii? K Zifčákovi nasadili dopředu i Juliše a hrála otevřeněji.

Viděli jsme utkání na Slavii, ale jsou velké rozdíly, jak hrajete doma a venku. Před domácími fanoušky chcete hrát otevřenější zápas. Měli jsme ho však pod kontrolou, i když i Sigma zahrozila.

Nadstavbu začínáte na Slovácku, kde jste loni slavili titul…

Všichni si pamatujeme, co se tam stalo před necelým rokem, ale spíš se divám na zápas, který jsme tam odehráli nedávno, to bylo dobré tkání, i když jsme dostali gól. Soustředím se na to, co je teď. Slovácko se dobře připraví. Chceme odstartovat nadstavbu co nejlépe. Čeká nás teď šest finále. (Sparta je ještě ve finále poháru).