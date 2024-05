Mbappé se s Paříží rozloučil gólem. PSG ale doma nestačilo na Toulouse

Fanoušci PSG se s Mbappém rozloučili působivou choreografií. Před posledním ligovým vystoupením francouzské hvězdy v Parku princů rozvinuli transparent s nápisem: Jako dítě pařížského předměstí ses stal legendou PSG. Domácí příznivci následně vyvěsili obraz mistra světa z roku 2018 v jeho proslulé póze při oslavě gólu, obklopeného zlatými vavřínovými ratolestmi.

Pětadvacetiletý hráč v pátek potvrdil, že po sedmi letech neprodlouží končící smlouvu s francouzskými mistry. Odejít by měl do Realu Madrid. Mbappé, který jako osmnáctiletý přestoupil do Paříže za 180 milionů eur z Monaka, opustí klub zadarmo.

Pařížany sice poslal Mbappé v osmé minutě do vedení, za pět minut ale srovnal Dallinga. Ve druhém poločase rozhodli o vítězství hostů Gboho a Magri. Náladu pařížským fotbalistům i divákům zvedl alespoň závěrečný ceremoniál s přebíráním trofeje pro mistry ligy.

Z Ligue 1 sestoupí Clermont a Lorient. Clermont doma nestačil na Lyon 0:1, Lorient v Marseille prohrál 1:3.

Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : Toulouse FC Toulouse FC 1:3 (1:1) Góly:

8. K. Mbappé Góly:

13. Dallinga

68. Gboho

90+4. Magri Sestavy:

Tenas – Mukiele (77. Hakimí), Škriniar, Pereira, Zague – Soler, Ugarte, I Kang-in (62. O. Dembélé) – Asensio (77. Ramos), K. Mbappé (C), Barcola (63. Mayulu). Sestavy:

Restes – Costa, Keben, M. Diarra – Desler (65. Kamanzi), Cásseres, Sierro (C), Suazo (79. Mawissa) – Abúchlál (64. Dønnum), Gboho (87. Babicka) – Dallinga (79. Magri). Náhradníci:

Navas – Beraldo, Kolo Muani, Marquinhos, Ruiz. Náhradníci:

Domínguez – Gelabert, Schmidt, Spierings. Rozhodčí: Batta – Pasqualotti, Boudikian

Olympique Marseille Olympique Marseille : FC Lorient FC Lorient 3:1 (2:1) Góly:

37. Aubameyang

41. Gigot

54. Aubameyang Góly:

43. B. Mendy Sestavy:

López – C. Mbemba, Gigot (C) (71. Meïté), García – Murillo, Veretout (78. Onana), Gueye (78. Kondogbia), L. Henrique – I. Sarr (63. Harít), Aubameyang – Moumbagna (63. I. Ndiaye). Sestavy:

Mvogo – Adjei, Tálbí, Laporte – Katseris, Abergel (C), Bakayoko (62. Bouanani), B. Mendy – Aiyegun (62. Dieng), Lúzá (75. Ponceau) – M. Bamba (80. Kroupi). Náhradníci:

Blanco – Clauss, Correa, Lodi, Merlin. Náhradníci:

A. Gomis – Kalulu, Le Bris, F. Mendy, Yongwa. Žluté karty:

49. Aubameyang, 73. Gueye, 90+6. Murillo Žluté karty:

17. Laporte, 51. Katseris, 61. Abergel, 90+2. Abergel Rozhodčí: Depechy – Parinet Le Tellier, Haulbert

Clermont Foot Clermont Foot : Olympique Lyon Olympique Lyon 0:1 (0:0) Góly:

Góly:

54. Mangala Sestavy:

Diaw – Jacquet, Matsima, Pelmard, Neto Borges – Magnin (C), Gastien (73. H. Keita) – Virginius (84. Fakili), Cham (84. Boutobba), Rašani (73. Allevinah) – Kyei. Sestavy:

Lopes – Mata, O'Brien, Ćaleta-Car, Henrique (76. Maitland-Niles) – Caqueret (C), Matić (80. M. Diawara), Mangala – Cherki (76. Lacazette), Orban (67. Nuamah), M. Fofana. Náhradníci:

M. Ndiaye – Bela, M'Bahia, Ogier, Zifán. Náhradníci:

Perri – Adryelson, Benrahma, Kumbedi, Tolisso. Žluté karty:

Žluté karty:

62. Orban, 89. Mata Rozhodčí: Gaillouste – Rodrigues, Evrard Počet diváků: 10 670

RC Štrasburk RC Štrasburk : FC Méty FC Méty 2:1 (0:0) Góly:

89. Emegha

90+2. A. Santos Góly:

54. Mikautadze Sestavy:

Bellaarouch – Guilbert (C), Doukouré, A. Sylla – Senaya, H. Diarra, A. Santos, Ali Abdallah (59. Sebas) – Bakwa (79. I. Sissoko), Sahi (59. Gameiro) – Emegha (90+7. Nzingoula). Sestavy:

Úkíddžá – Colin, I. Traoré (C), S. Sané, Candé (90+5. Kouao) – Van Den Kerkhof (90+4. I. Sané), Jacques, N'Doram, L. Camara (67. Lô), P. Diallo – Mikautadze. Náhradníci:

Pierre – Delaine, Fila, Perrin, Saï. Sow. Náhradníci:

Dietsch – Atta, Hérelle, Jallow, Lamkel Zé, Sabaly. Žluté karty:

90+3. A. Santos Žluté karty:

11. S. Sané, 84. Candé Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni

Stade Rennes Stade Rennes : Racing Lens Racing Lens 1:1 (0:0) Góly:

82. Saláh Góly:

48. Fulgini Sestavy:

Mandanda – Seidu, Wooh, Theate (57. Belocian), Truffert – Bourigeaud (66. Saláh), Le Fée (76. Blas), Santamaría (66. Rieder), D. Doué – Kalimuendo, Gújrí (66. Yıldırım). Sestavy:

Samba – Gradit, Chusanov, Medina – Frankowski (71. Aguilar), N. Mendy, da Costa (84. Samed), Machado – Sotoca, Fulgini (71. Thomasson) – Saïd (71. Guilavogui). Náhradníci:

Gallon – Cissé, G. Doué, Omari. Náhradníci:

Leca – Cabot, A. Diouf, Haïdara, Sishuba. Žluté karty:

42. Seidu, 83. Wooh Žluté karty:

20. da Costa, 35. Medina, 88. Sotoca

FC Nantes FC Nantes : Lille OSC Lille OSC 1:2 (0:2) Góly:

54. Abline Góly:

8. David

11. David Sestavy:

Lafont – Zeze, Cömert (76. Moutoussamy), Pallois – Amian (46. Coco), Chirivella (C) (69. Kadewere), M. Sissoko, Cozza – Mollet (46. B. Traoré), Abline (76. A. Bamba) – Mohamed. Sestavy:

Chevalier (89. Mannone) – Ismaily, B. Diakité, Yoro, T. Santos (81. A. Ribeiro) – Gomes (90+1. Cabella), bin Tálib – Žegrova (90+1. Ilić), Haraldsson (81. Gudmundsson), André (C) – David. Náhradníci:

Petrić, Barbet – Duverne, Mahamoud. Náhradníci:

Bouaddi, Burlet, Cavaleiro, Morais. Žluté karty:

33. Mohamed, 44. Lafont, 61. Pallois, 74. M. Sissoko Žluté karty:

44. Žegrova, 82. bin Tálib Rozhodčí: Wattellier – Luczynski, Drouet