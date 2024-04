Trpišovský káral: Chybí nám kreativita uprostřed. Zima? Neštěstí, špatný nebyl

Kvůli tomu už jistě základní část vyhraje první Sparta, která v sobotu porazila 4:3 ostravský Baník. A také je jisté, že se pražské derby v nadstavbě odehraje na Letné.

„Pro mě je to tak, že jsme ztratili zápas, který se velmi dobře vyvíjel. To se mi teď honí hlavou a nad tím přemýšlím. V důsledku tyhle situace pak vedou k té situaci v tabulce,“ pokračoval.

Mohl si připsat rekordní 192. výhru v nejvyšší soutěži. Po porážce 0:1 v Plzni a remíze s Olomoucí si čekání natáhne minimálně o další týden.

„V Hradci už musíme zahrát líp, abychom nedostávali tolik gólů. Protože jestli se nepletu, inkasovali jsme poslední tři ze tří střel na bránu. Zároveň se musíme chovat lépe v soupeřově vápně,“ dodal Trpišovský.

Co tím myslíte? Kdo to má v rozhodující chvíli vzít na sebe?

Každý z těch hráčů, všichni musejí přidat víru. Nejvíc ti nejzkušenější jako Bořil, jehož herní výkon sice nebyl nejlepší, ale potom byl u obou gólů. Musejí se do šancí pořád tlačit a pak přímou úměrou můžou góly přibývat. Potřebujeme víc takových situací, z osy hřiště, dostáváme se do vápna hodně ze stran přes beky a skrz centry na druhou stranu. Musíme ofenzivního hráče dostat do šance i pomocí průnikové přihrávky za obranu. V tom musíme přidat a to mi tam nejvíc chybí, zkrátka větší kreativita v poslední třetině hřiště ze středu.

Mluvíte o kreativních hráčích. Šanci dostal po delší době Christos Zafeiris, ale ani jemu se nedařilo. Čekáte od něj víc?

Souhlasím. Není v moc dobrém rozpoložení, může to souviset s více věcmi. Připadá mi jiný v hlavě, má od sebe veliká očekávání. Já bych čekal více bodů, gólů, asistencí, prostě finálního produktu. Ani datově nemá takové sebevědomí na věci, které dříve dělal. Sázeli jsme na jeho emoce, chtěli jsme mu dát šanci, v takovém utkání, kde by mohl platit driblink nebo průnikové přihrávky.

Tak proč to nevyšlo?

Pohyboval se v pozicích, kde ho nechceme. Buď u stoperů nebo příliš vysoko, netvořil most mezi obranou a útokem. Je na něm vidět, že se trápí, chce být rozdílový hráč, je tam víc snahy a sešněrování než uvolněnosti, kterou v takové roli potřebujete.

Slávistický záložník Christos Zafeiris

Vystřídal jste také Davida Zimu, těsně po jeho velké chybě, kdy netrefil míč a podklouzl, čímž vlastně daroval gól soupeři.

Jeho výkon ale nebyl vůbec špatný, podpora ofenzivy, vyvážení míčů a velká aktivita. Všichni jsme bohužel viděli to, co se potom stalo. Je to takové jeho neštěstí, on má výkony jako na vlnách. Umí zahrát výborně, třeba v reprezentaci nebo pohárech, a pak přijde takový zápas. Já myslím, že moc chce, že má moc pozornosti a chce to mockrát vzít na sebe. Možná až příliš myslí na ofenzivu a z toho sám sebe dostává pod tlak. Je pořád mladý, byla to shoda okolností, která pak blbě vypadá. My ho musíme trochu srovnat. Ale nejde jen o něj. Hráči před ním musejí být trochu kreativnější, aby se otiskl jeho servis.

Patnáct rohů, třináct přímých kopů, přesto z nich žádné nebezpečí nebylo.

Třeba ve druhém poločase jsme zakončovali tři rohy a gólman si je sebral úplně sám. Z toho můžou být góly, z dobrého výběru místa, kde musí být hráč na doběh. My se na šanci strašně nadřeme. Vždycky nám chybí krok, chybí hráč typu Lingra, který to tam z pár metrů urve. Standardkami si máme pomáhat a my z nich skoro neskórujeme. Je to hrozná škoda, čísla jsou děsivá. Přijít o vítězství poměrem proměněných standardek 0:1 je špatné.

Budete teď k hráčům ještě víc promlouvat?

Samozřejmě k nim mluvíme. Tím, jak nehrajeme v týdnu, a ty jsou kvůli tomu dlouhé, mluvíme hodně. Zápasy s Plzní a Olomoucí byly odlišné, ale hlava rozhoduje nejvíc, kvůli sebevědomí, aby do sebe všechno zapadlo. Zápas se rozhoduje v boxech, kdy to musíte v těžké pozici vzít na sebe. Možná musíme sázet na jiné hráče, jak se říká, na konci jara je to jiná soutěž. Mrzí nás, že výsledky nejsou. Vážíme si návštěv, zájmu o fotbal. Tentokrát to tam na začátku bylo, pak to přešlo v z křeč a závěrečný tlak. Aktuálně je to z devadesáti procent o hlavě. A ta bude rozhodovat.