Puntičkář Krejčí si penaltu nakrokoval dvakrát. Nerad u toho dlouho stojím

„Nebylo to o postavení balonu. Ptal jsem se rozhodčího, jestli už bude pískat. Nakrokoval jsem si to znovu. Nemám rád, když u toho stojím dlouho,“ vysvětloval sparťanský kapitán, že nešlo o brnkání gólmanových nervů, ač to diváci nesli nelibě.

„Viděli jsme to, ale nikdo pořádně nezná přesný výklad pravidel, co se muže a co ne. Chyba byla vůbec ta penalta, ne to co se dělo pak,“ nehledal výmluvy po zbytečném penaltovém skluzu na útočníka Jana Kuchtu olomoucký obránce Jakub Pokorný.

Pětadvacetiletý stoper Krejčí byl při vítězství 4:1 hlavní postavou mače na Hané. Čtyři minuty po penaltě si vyskočil jako basketbalista na rohový kop Kairinena, využil i škobrtnutí Stoppena a tvrdou hlavičkou zlomil po půl hodině odpor domácích.

„Máme to postavené na tom, že se snažíme hrát náročně jak v obranné, tak v útočné fázi. Olomouci potom odcházely síly, víc se nám to otevíralo a my jsme toho využili. Nikdy to není od začátku jednoduché, když soupeř hraje dobře v bloku. Hledali jsme způsoby, jak se do nich dostat. Pomohli jsme si standardními situacemi, potom jsme si šance vytvářeli,“ chválil Krejčí. „Dobrý výkon.“

Dravým náběhem do vápna se podílel také na čtvrté trefě, kterou vstřelil Kuchta. Před startem mistrovské skupiny si tak vylepšil i svá sezonní čísla na sedm gólů a čtyři asistence, což je pro defenzivního hráče krásná nadstavba. Ačkoli v minulém ročníku se na titulu podílel dokonce špičkovou bilancí 13+1.

Když po utkání v Olomouci dostal otázku, zda zase přichází jeho část sezony, zavrtěl hlavou: „Celou dobu je to naše část sezony. Jestli někdo dává důraz jen na to, jestli se góly dávají, nebo nedávají, je na každém jednotlivci. Pracuji pořád stejně. Občas to vyjde, občas to nevyjde. Hlavně že se vyhrává a jsme na prvním místě.“

Tak. Sparta je první o čtyři body před Slavií, posbírala úchvatných 76 bodů. Je vyladěná, nažhavená, odhodlaná. „Cítím dobrou atmosféru jak na hřišti, tak mimo. Z kluků cítím větší sebevědomí, což je vidět i na akcích a individuálních dovednostech během nich,“ vypozoroval lídr mančaftu.

O dobré náladě vypovídá i předzápasový rozhovor s kumpánem Kuchtou, jehož vybízel, aby v Olomouci, kde na podzim během reprezentačního srazu zamířil na diskotéku do klubu Belmondo, dal hattrick. „Šance na to byly. Věřím, že si to užil,“ mrkl Krejčí.

„Naštěstí jsme tady nebyli dva dny před zápasem,“ doplnil v dobrém rozmaru sparťanský mluvčí Ondřej Kasík.

Sparťané zažili kouzelné nedělní odpoledne. Jejich pět tisícovek fanoušků vytvořilo na vyprodaném Andrově stadionu fantastickou atmosféru. Výjezd, na který budou dlouho vzpomínat.

„Bylo to neuvěřitelné, už při rozcvičce jsem se přistihl s husinou,“ líčil Krejčí, o něhož je velký zájem ve Španělsku. „Fanouškům moc děkujeme za tento zážitek, co si pro nás připravili. Doufám, že je to i obráceně, že si to tak užívají a zažívají momenty, na které čekali. Věřím, že do konce sezony toho ještě spoustu zažijeme.“

Nadstavbu zahájí úřadující šampioni na Slovácku, kde titul slavili loni. V zápasech s rivaly pak mají výhodu domácího hřiště. „Pro nastávající zápasy je domácí prostředí hodně důležité. Hlavní je ale aktuální rozpoložení. Věřím, že toho využijeme,“ přál si Krejčí.