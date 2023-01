Restartujte svůj domov s feng šuej. Přinese vám šťastnější život

Když se nám v životě nedaří, často máme tendenci házet své nezdary na druhé, což je svým způsobem pohodlné. Nenutí nás to k sebereflexi, která bývá nejen nepříjemná, ale často přímo duši drásající. Kdo by o něco takového stál? Zvlášť v dnešní době, kdy jsme pod tlakem i bez šťourání se ve svých vnitřních bolístkách.

Má to ale háček – okolnosti, na které tolik žehráme, zůstanou i nadále nepříznivé. Případně život ještě malinko přitvrdí. Z každé šlamastyky však naštěstí vede cesta ven. Nechce se vám podnikat poznávací výpravu do hlubin vlastního nitra a přehrabovat se v bolavé dušičce? Jděte na to od lesa a snažte se vnést víc harmonie do svého životního prostoru. Každá pozitivní změna příznivě ovlivní vaše vnitřní rozpoložení a tím následně i vnější okolnosti, přesně v duchu rčení: Co vyzařujete, to přitahujete.

Zní vám to jako pohádka? Přesto to funguje. Předpoklad, že prostředí, které nás obklopuje, významnou měrou ovlivňuje naše životy (pocity, myšlenky, skutky, zdraví i vztahy), představuje základ tradičního čínského učení feng šuej, jehož filozofie je prostá a úžasná zároveň: Pokud vnesete harmonii do prostoru, ve kterém žijete, můžete tím podpořit své zdraví a spokojenost, hojnost a bohatství, partnerství, rodinu i kariéru. Prostě všechny oblasti svého života.

(Ne)přátelský prostor

„I když si myslíte, že nevíte o feng šuej vůbec nic, máte přitom určitý pocit při vstupu do místnosti. Někdy cítíte prostor jako správný – líbí se vám, jste v něm uvolnění a všimnete si, že ostatní lidé jsou na tom podobně – a jindy se vám zdá být celý tak nějak v nepořádku. Možná jste schopni daný problém popsat s pomocí starého dobrého šestého smyslu: Například si můžete povšimnout, že vybavení pokoje není v rovnováze s jeho rozměry, nebo že orientace budovy se nehodí k formování okolního terénu a stavba působí, jako kdyby byla umístěna do krajiny proti své vůli. Nebo můžete označit svůj pocit za ,špatné vibrace’. Každopádně, ať je tomu jakkoli, právě jste popsali energii prostoru,“ říká americká autorka Cheryl Grace ve své knize Feng Šuej jednoduše.

Manuál pro novou lásku Ložnice je ideálním místem ke zhmotnění vytouženého partnera. Nechte se inspirovat radami americké odbornice na feng šuej Jayme Barrett v knize Život podle feng šuej. Uveďte věci do pohybu tím, že zavěsíte od stropu v centru lásky kulatý broušený křišťál.

Uspořádejte předměty do dvojic: dvě lampy, dvě svíčky, dva obrazové rámy nebo dvě rostlinky k vytvoření aury dvojice lidí. Noční stolky po obou stranách postele symbolizují přivolání nového partnera.

Použijte barvy, které vám otevřou srdce: například růžovou, bílou, broskvovou a červenou.

Přikryjte postel vínově červeným přehozem.

Spěte na broskvových prostěradlech, abyste přilákali nového partnera.

Povzbuďte lásku tím, že zde umístíte sošku objímající se dvojice a jiné umělecké předměty, které ztělesňují vášeň, hravost a něhu.

Přidejte jeden prvek pro každý z pěti smyslů. Pouštějte si klidnou hudbu, dotýkejte se hladkého povlečení, usrkávejte své oblíbené víno, dívejte se na kytici růží a vnímejte jejich vůni.

Každý prostor tedy disponuje určitou energií (neboli čchi), tedy i váš domov nebo pracoviště. Pokud je dané prostředí harmonické, energie zde proudí volně, bez jakýchkoli překážek. Což platí také naopak. Jestliže tedy v bytě, domě či kanceláři cirkuluje pozitivní energie, odráží se to na zdraví, tělesné i duševní kondici lidí, kteří tam bydlí nebo pracují, jejich život vzkvétá a dotyční prosperují.

Pokud je však energie prostředí narušená, celý prostor energeticky strádá a zdejší obyvatelé se časem začnou potýkat s oslabeným zdravím, problematickými vztahy, finančními potížemi a řadou dalších nepříjemností. Chcete-li, aby vám do života opět vstoupila spokojenost a klid, je třeba stávající disharmonii odstranit. Jste zvědaví, jestli to funguje? Tak jen s chutí do toho.

Úklid v bytě i v hlavě

Existuje nespočet způsobů, jak zlepšit proudění energie v prostředí, kde žijete. Tím nejdůležitějším je důkladný úklid. Problémy všeho druhu způsobuje totiž hlavně nepořádek. Máte ve zvyku nechávat oblečení různě poházené po židlích, místo abyste je uložili do skříně? Zdánlivě neškodným zlozvykem si můžete do života přitáhnout různé problémy počínaje nedostatkem financí přes partnerské neshody až po zbytečné nerváky s dospívajícími potomky.

Záleží na tom, ve které oblasti života své oblečení tímhle způsobem odkládáte, což snadno zjistíte podle energetické mapy, kterou najdete v přiloženém boxu. Nepořádek, to však není jen oblečení, ale i všechno ostatní, co nepotřebujete – staré účtenky, krabice s časopisy, předměty všeho druhu, o nichž si říkáte, že by se ještě někdy mohly hodit, a podobně. Toho všeho je třeba se zbavit, jedině tak uvolníte místo pro něco nového a žádoucího.

„Pořádek je zkrátka základ. Dobře uspořádaný prostor vyzařuje klidné, silné vibrace, které vás podporují a dodávají vám energii,“ tvrdí spirit designérka Olga Bušková, která už jedenáct let pomáhá lidem harmonizovat jejich prostředí a životy pomocí feng šuej.

„Je ale třeba milovat i svůj nepořádek a přijmout ho, protože vám ukazuje, že v sobě máte chaos. Jestliže ho dokážete přijmout a nebojovat s ním, čistíte se také uvnitř a své nitro uvádíte do stavu klidu. Díky tomu si pak snáze, rychleji a bez boje uklidíte – jak uvnitř, tak i venku,“ dodává.

Pojďme se nyní podrobněji podívat na dvě místnosti, jež jsou z hlediska feng šuej ty nejdůležitější, a na to, jak podpořit jejich harmonické vyzařování. Leckdy stačí maličkost, třeba koupit pár zelených pokojovek, postavit na stůl mísu s ovocem nebo si pořídit nové povlečení.

Erotika s tchyní

Jednou z nejdůležitějších místností je podle feng šuej ložnice, vždyť spánkem strávíte přibližně třetinu života. Je tedy žádoucí, abyste se zde cítili dobře a probouzeli se odpočatí. Několik doporučení se týká samotné postele, která by měla stát čelem, nebo aspoň bokem ke stěně. Pokud spící nemá chráněnou hlavu, proudí k němu ve spánku negativní energie, která může způsobovat psychické problémy.

Lůžko také nikdy nestavte pod okno, jímž vstupuje do místnosti energie, jinak si koledujete o neklidný spánek, případně i různé spánkové poruchy. A rozhodně se vyvarujte umístění postele nohama naproti dveřím, které feng šuej nazývá pozicí mrtvoly. Dbejte na to, aby prostor nad i pod lůžkem byl volný, to znamená žádné lustry nebo police nad hlavou, ani úložné šuplíky nacpané věcmi, které se už jinam nevešly.

Ložnice je také místem intimních radovánek. Že vám to poslední dobou v posteli nějak neklape? Nemáte zde náhodou nějakého „sabotéra vášně“? Ten dokáže s milostnými touhami udělat velmi krátký proces. „Jsou to třeba fotografie, na nichž je někdo jiný než vy a váš partner, ty mají obrovskou moc, znásobují emoce a vzpomínky. Když si do ložnice vystavíte fotky vašich dětí, vpouštíte si do prostoru energii vás jako rodičů, nikoli milenců. A jistě nechcete ani to, aby na váš milostný život dohlížela ze zdi vaše matka nebo tchyně, nemluvě o fotkách bývalých partnerů,“ podotýká Olga Bušková.

„Výrazně rušivým elementem v ložnici jsou také věci spojené s prací: šanony, bankovní výpisy, dokumenty k hypotéce, rozdělané domácí práce jako žehlení nebo šití. A dále jakákoli elektronika, která přesouvá energii z těla do hlavy. Příliš aktivní mozek poté brání uvolnění a odvádí člověka z přítomného okamžiku. Vášeň ale vyžaduje především aktivované tělo a smysly.“

A čím naopak podpořit harmonickou atmosféru v ložnici? „Položte si otázku:Co zde potřebujete mít, abyste v těle cítili vášeň? Je to vůně? Jsou to svíčky a jemný dotek povlečení? Nebo třeba měkké koberečky u postele? Nejdříve si ujasněte, co potřebuje vaše tělo cítit, aby se uvolnilo do vášně, a až potom měňte prostor,“ radí Olga Bušková.

Fígl se sporákem

Kuchyň představuje ve feng šuej srdce každé domácnosti a bývá tradičně spojována se zdravím a blahobytem. Pokud je zde všechno v harmonii, daří se i celé rodině, její členové jsou zdraví, spokojení a panují mezi nimi láskyplné vztahy. Kuchyň by měla mít pravidelný tvar bez různých temných škvír a zákoutí, kde se tak ráda zdržuje negativní energie. K tomu, aby přitahovala co nejvíc pozitivní čchi, je třeba udržovat ji v čistotě.

Nedbale uklizená kuchyň a dřez přetékající špinavým nádobím narušují nejen kvalitu života rodiny, ale i nutriční hodnoty jídel, která zde vznikají. Sporák by neměl sousedit s dřezem, myčkou nebo ledničkou, aby nedocházelo k přímému kontaktu mezi živlem ohně a vody, jež jsou vzájemně neslučitelné. Plotýnky na sporáku by měly být čisté, bez zbytků mastnoty a připálenin. Tím si zajistíte stálý příliv financí.

Energetická mapa S pomocí tohoto praktického nástroje můžete jakýkoli libovolný prostor rozdělit do devíti oblastí, z nichž každá má svou vlastní energii a sféru vlivu. Mapu lze aplikovat na celý byt či dům včetně pozemku i na konkrétní místnosti. Jednotlivé oblasti vymezíte tak, že se postavíte zády ke vstupním dveřím. Každou stěnu dané místnosti rozdělíte opticky na tři třetiny a zároveň určíte střed místnosti. Tím vznikne devět životních oblastí, které jsou rozmístěné následujícím způsobem:

Jestliže se momentálně potýkáte s vážným nedostatkem peněz, zkuste malý trik – přímo za hořáky umístěte zrcadlo či samolepicí zrcadlovou fólii. Finance k vám poplynou mnohem rychleji. Snažte se také při vaření používat všechny čtyři plotýnky, nebo je alespoň občas prostřídejte. Nepoužívané hořáky představují nevyužité zdroje a promarněné šance.

Hrnečky, talířky, misky, pánvičky, nerezové nože, různé sušené dekorace… Pro mnohé z nás jsou tyhle maličkosti symbolem útulného domova, podle feng šuej by však měly být ukryty nejen před zraky hostů, ale i těch, kdo v něm žijí. A to včetně odpadkového koše. Pouze čistá a „prázdná“ kuchyň je zárukou toho, že zde bude proudit blahodárná čchi.

Totéž ale neplatí o vnitřních prostorech, jako je třeba mrazák nebo spíž: „Plné ledničky, mrazáky a skříňky na nádobí symbolizují bohatství rodiny. Udržování zásob svědčí o tom, že rodina vždy bude zdravá a šťastná. Není však dobré skladovat potraviny po uplynutí data spotřeby, neboť vytvářejí negativní energii. Proto pravidelně kontrolujte spíž; potraviny, jejichž datum spotřeby již vypršelo, vyhoďte,“ doporučuje australský expert na feng šuej Stephen Skinner v knize Feng šuej pro moderní život.

Veškeré kroky je však třeba provádět s upřímným záměrem a vírou ve zlepšení dané situace. „Když člověk nevěří, tak nemohou fungovat žádné změny v životě, ani ty feng šuej. Když nevěřím v lásku, tak nemůže přijít. Jsem uzavřená. Když nevěřím, že úpravou prostoru můžu změnit svůj život, nebude to fungovat. Je tedy třeba otevřít se změně, aby nové mohlo přijít,“ dodává Olga Bušková.