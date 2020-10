Oheň, voda a vzduch. Jak živly ovlivňují svět kolem nás?

Živly představují život. Do češtiny tento výraz zavedl v 18. století Josef Jungmann coby ekvivalent latinského slova elementum. Živly jsou jako základní složky života všude kolem nás a také jsou zastoupeny v našem těle. Z horoskopu se dokonce dá vyčíst, který prvek v našem životě převažuje, a co to pro nás konkrétně znamená.

Zatímco v evropské čili západní kultuře pracujeme se čtyřmi živly (země, oheň, voda a vzduch), v čínském taoismu jich je pět. Vzduch je nahrazen dřevem a navíc je zde kov. Ajurvéda zase pracuje se třemi hlavními prvky – vodou, ohněm a větrem. Starověký filozof Platon ke čtveřici základních živlů přidal ještě nebeský éter, v buddhismu se pátý živel nazývá Akáša (duch).

Základní čtveřice

Země, oheň, voda a vzduch – se v evropském pojetí promítá do dvanácti znamení zvěrokruhu, která se rozdělují na zemská (Býk, Panna, Kozoroh), vodní (Rak, Štír, Ryby), ohnivá (Beran, Lev, Střelec) a vzdušná (Blíženci, Váhy, Vodnář). K jednotlivým živlům lze přiřadit i světové strany a roční období, dále také čtyři základní druhy temperamentu a lidské povahy, které popsal starověký lékař Hippokrates.

Ohnivá znamení odpovídají typu cholerik, protože jsou rozhodná, temperamentní a optimistická. Zemská znamení patří k typu melancholik s vlastnostmi konzervatismu, praktičnosti a smyslu pro realitu. Vzdušná znamení s příznačnou zvídavostí a komunikativností náleží k typu sangvinik. Vodní znamení se svojí velkou citlivostí charakterizuje typ flegmatik. V každém z nás je vše namícháno v různém poměru, který je unikátní. Proto máme všichni nejen jinou stavbu těla, ale i různé vlastnosti a schopnosti. Jestliže víme, který živel je u nás oslabený a který je naopak v převaze, můžeme se snažit o vyladění tohoto poměru tak, aby náš život směřoval k harmonii.

Charakteristika jednotlivých živlů Oheň = energie, síla, směr, prosazení, nebe, světlo, boj, otec

Rychle přeměňuje vše, s čím se setká. Také pomáhá udržovat teplotu všech živých organismů. Voda = nekonečnost, poddajnost, očista, nevědomí, přijetí, temnota, duše, matka

Vodu potřebujeme všichni a stále. Pijeme ji, můžeme se v ní umýt. A přitom hrozí její nedostatek. Vzduch = analýza a syntéza, přemýšlení, rozum, vědomí, vůle, duch, syn

Vzduch je neustále v pohybu a reaguje na všechny podněty z okolí. Země = pevnost, práce, pohyb, hloubka, plodnost, moudrost, vývoj, opora, dcera

Má sílu transformovat a téměř vše opět rozložit na základní prvky. Navíc dokáže rodit.

Vědma a kartářka Michaela Kudláčková vysvětluje, co znamená, pokud se nám živly ukazují v našich snech. Jestliže se nám zdá o vodě, jsou vždy ve hře city. Z toho, jak se ve snu ve vodě cítíme, se dá odvodit, jak vypadá náš momentální citový život. Plaveme-li například ve špinavé vodě, něco nás velmi trápí. Sny, v nichž se objevuje oheň, poukazují na vášně a emoce, například prožívání vzteku. Sny o létání či vichru ukazují na potřebu se od něčeho osvobodit a získat nadhled. Jsou poselstvím o tom, co nás zaměstnává na myšlenkové úrovni. Sny o kamení, hlíně, ale i o penězích čili hmotných předmětech souvisejí s elementem země – podle snářů mohou znamenat mnoho různých věcí.



Veškerý život je podmíněn cyklicky opakovaným projevováním jednotlivých živlů v pevně stanoveném řádu, který je fascinující. Jeho grafickým znázorněním je pentagram neboli pěticípá hvězda života, kdy podle východní tradice každému z jeho vrcholů přísluší jeden prvek (oheň, země, kov, voda, dřevo). Jeden živel vždy redukuje předcházející, podporuje následující a také působí proti sobě. V praxi to zjednodušeně řečeno znamená, že když je v létě horko a potřebujeme se osvěžit, pomůže nám chladná voda. Když se naopak chceme zahřát, podpoříme element ohně teplou vodou a teplým jídlem.



Vzácné kameny a elementy Oheň

Živlu ohně náleží červené kameny: červený jaspis, karneol, rubín a býčí oko, přičemž všechny tyto kameny nám pomohou rychle získat energii. Nevhodné jsou naopak pro choleriky a agresivní typy. Pro ně se naopak doporučují zklidňující růženíny, turmalíny apod. Voda

Nerovnováhu živlu vody, která se projevuje ztuhlými zády, problémy s vlasy, nehty, chrupem a gynekologickými obtížemi, lze harmonizovat kameny, jako jsou akvamarín, oceánský jaspis, sodalit, tyrkys, modrý chalcedon, měsíční kámen, matit, pyrit, magnezit či jantar. Země

S tímto živlem se pojí vnitřní vyrovnanost, spokojenost a spolehlivost. Při oslabení tohoto elementu dochází k poruchám za žívání. Kamenů, které mohou pomoci, je mnoho, nejsilněji však působí záhněda, černý obsidián (sopečné sklo), tygří oko, aragonit a žlutý kalcit. Dřevo

Které kameny pomohou podpořit prvek dřeva spojený s aktivitou a průbojností? Zejména jde o zelené kameny typu avanturín, zelený jaspis, zelený kalcit, smaragd, malachit, serafi nit aj., které mají navíc schopnost aktivovat detoxikaci našeho organismu.

S živly a jejich vzájemnou harmonizací v prostoru pracuje systém feng-šuej. Naše okolí nás totiž buď aktivuje, nebo zklidňuje, a po důkladné analýze se s tím dá skvěle pracovat. Jako příklad si uveďme prostředí banky, symbolizující energii kovu. Činnosti, které se zde vykonávají, jsou spojeny s precizností, vážností, důvěrou, přesným řádem a uniformitou.



Jako vévodící barva se sem proto v tomto typickém „kovovém prostředí“ s klidnou energií nejvíce hodí šedá. Jako protipól si uveďme živé prostředí redakce s kreativitou hraničící s chaosem, což odpovídá prvku dřeva. Proto se zde nejvíce uplatní zelená barva a dřevěný nábytek podporující nápaditost, rychlost a improvizaci.

Také domácí prostředí můžeme vyladit podle toho, jakým činnostem se věnujeme v různých částech bytu. K vodním místnostem řadíme především koupelnu a ložnici. K podpoře tohoto živlu můžeme použít všechny odstíny vody až po tmavě modrou a černou. Také je zde vhodné umístit akvárium, fontánky, zrcadla, dekor vlnek, mušlí a podobně. U osob trpících strachem nebo depresemi je však třeba opatrnosti.

Prvek dřeva by měl dominovat obývacímu pokoji, kde dochází k setkávání lidí. Proto se sem hodí dřevěné předměty a zelená barva. Pro jídelnu ale zelená ani modrá vhodné nejsou, neboť snižují chuť k jídlu. Vše, co podporuje prvek dřeva, by však měli omezit lidé se sklonem ke vzteku. Oheň je spojen zejména s kuchyní, ale pro svoji schopnost zvýšení energie najde místo také v ložnici. I s ním je však třeba zacházet obezřetně, neboť může zvyšovat agresivitu. K ohni při řadíme svíčky, sporáky, krby, sytě červenou, oranžovou a žlutou barvu, obrazy slunce apod.



Energii země nejlépe využijeme v bytech ve vyšších patrech a v hodně prosklených prostorách. Do dětských pokojů vnáší inspiraci. Opatrnosti s tímto prvkem, jemuž přísluší tmavě žlutá barva a všechny odstíny hnědé, je třeba u lidí se sklonem ke stagnaci. Prvek země podporují kameny, keramika, obrazy s motivy krajiny atd.

Prvek kovu nejvíce uplatníme ve spíži, šatně a komoře, v pracovně je vhodný pro podporu soustředění, nikoliv však tvůrčího potenciálu. Odpovídají mu odstíny bílé, šedé, fialové a různé barvy kovů. Podle feng-šuej by jednotlivé barvy, tvary i materiály měly v prostoru, jenž nás obklopuje, tvořit harmonický celek.