Rozjívené fracky tu nechceme. Kde končí svoboda dětí ve veřejných prostorách?

V dnešní době, kdy se potřeby dětí na rozdíl od minulosti dostaly viditelně do popředí v podobě dětských koutků, přebalovacích pultů a jiných vychytávek v restauračních zařízeních, vyvolalo sepsání pravidel pro rodiče pořádné pozdvižení.

Bistro Marthy´s Kitchen, které bylo ještě před pár dny poměrně neznámé, dnes plní stránky deníků, magazínů a sociálních sítí. A mohutná vlna protichůdných reakcí naznačuje, že jde o téma, které nechává chladného málokoho. I proto, že nepřímo naráží na problematiku dnešní, pro někoho až příliš liberální výchovy.

Vedení bistra apeluje na rodiče nejen v otázkách týkajících se skladování kočárků nebo přebalování na látkových sedačkách, ale odkazuje také na úroveň dětského stolování. Do bistra mají mít přístup pouze děti, které umí stolovat tak, jak se v lepším podniku očekává. Kromě bot a zbytků jídel na židlích se požadovaná úroveň už dále nerozvádí a je tedy na rodičích, aby způsoby stolování svých potomků sami zhodnotili.

„Nepřejeme si, aby vaše dítě rušilo křikem, pláčem nebo pobíháním naše hosty. Víme, že si to nepřejí ani naši hosté,“ dodává vedení, kterému očividně došly s dětskými návštěvníky nervy. Podle vedení bistra jsou všechny zmiňované body stále se opakující skutečností a není výjimkou, když matka přímo u stolu přebaluje své dítě.

Pod příspěvkem, který do této chvíle nasbíral na Facebooku téměř čtyři tisíce lajků, se strhla tak vyostřená diskuze, že provozovatelé bistra museli vypnout komentáře.

Pravidelná zákaznice bistra, kterou se nám podařilo kontaktovat, označila příspěvek za „nečestný a zavádějící“. „Kdo má děti, tak moc dobře ví, že jejich chování lze kočírovat jen zčásti. Člověk by pak nemohl dělat nic jiného a pokud si chce užít pohodový brunch nebo odpolední kávu, musí své děti jednoduše nechat doma,“ říká.

„Vedení mělo prostě férově napsat, že upřednostňuje hosty bez dětí, a ne se odvolávat na uhlazené způsoby dětského stolování, protože něco takového prostě neexistuje,“ vysvětluje žena a dodává, že ji nečestnost vedení jejího oblíbeného podniku zklamala.

„Je super, že se nějaká restaurace odvážila nahlas říct, že chování všech těch liberálních matek není v pořádku a oficiálně se nazvala baby-unfriendly,“ píše naopak jedna z uživatelek na sociální síti a reprezentuje tak část společnosti, které s dětmi navštěvující restaurace došla jednou pro vždy trpělivost.

Česko jako světový milovník dětí

Česká republika se přitom řadí mezi nejvíce kids-friendly země v Evropě, potažmo ve světě. Podobná koncentrace hřišť a dětských koutků v rámci stravovacích podniků se vidí málokde.

Česká legislativa navíc neumožňuje vyloučit návštěvníky na základě věku. Na rozdíl od ubytovacího zařízení by takové jednání bylo považováno za diskriminační, přestože jinde ve světě je zákaz vstupu dětí do restaurací běžnou praxí.

Otázkou je, zda právě vysoká tolerance k dětem nenutí podniky jako Marthy’s Kitchen uchylovat se k sepsání pro mnoho rodičů „nesplnitelných“ pravidel. K ukotvení zákazu vstupu dětí do restaurací se podle reakcí přiklání poměrně velká část společnosti.

„Chodím zásadně do podniků, kde je co nejméně dětí, i když dnes už to není co to bývalo a děti najdete prostě všude,“ stěžuje si postarší pán. Přidávají se ale i samy matky, které rozumí tomu, že jejich dítka mohou lézt na nervy nejen návštěvníkům restaurací, ale i samotné obsluze.

„Je naprosto v pořádku vymezit se proti nevychovaným dětem. Horší je, když si podniky hrají na baby-friendly, mají dokonce dětský koutek, a přitom je z nenávistných pohledů obsluhy jasné, jak moc je naše děti v jejich podniku obtěžují,“ popisuje mladá matka, která se pravidelně v restauracích s dětským koutkem setkává s pasivní agresivitou personálu.

Hlasy matek z druhé strany však zní stejnou silou. Podle některých stojí omezování nebo přímo zákaz vstupu dětí proti socializačnímu procesu, který je pro správný vývoj dítěte nebytný.

„Děti bychom neměli ze sociálního života vyčleňovat. Jsou naše budoucnost, tak proč je odstrkovat. Dobrému chování se musí učit doma, ale určitě není od věci vzít je občas i ven a demonstrovat kulturní chování i na jiných,“ přiklání se k liberálnímu názoru muž, který sám děti nemá.

„Mé děti si stejně jako každý jiný zaslouží stolovat v hezkém prostředí. Měly by mít možnost jíst i slavit na veřejných místech bez toho, aniž by na sobě cítily pohledy ostatních, kteří si myslí, že by měly být někým jiným, někým lepším, tišším a méně postřehnutelným,“ vymezuje se na toto téma také britská spisovatelka dětských knih Rachel Toalsonová a vyvolává tak další ohnivou diskuzi na téma, kde končí dětská svoboda a začíná svoboda dospělých.

Černá ovce, nebo průkopník nové doby?

Samo vedení bistra nejspíš netušilo, jak velkou reklamu samo sobě vyvěšením kontroverzních pravidel pro rodiče udělá. Otázkou je, zda za jejich zveřejněním stál upřímný zájem uvítat respektující rodiče, nebo zda je vedení stejně jako velké většině rodičů jasné, že dítě chovající se za každých okolností dobře je vzácnou výjimkou.

Pokud ano, mělo podle většiny komentářů sebrat odvahu a stejně jako hrstka dalších podniků vyjít s barvou ven, tedy oficiálně upřednostnit zákazníky bez dětí. V dnešní baby-friendly společnosti se však podobné věci nenosí. Podniky se naopak předhánějí, kdo bude k malým zákazníkům vstřícnější, což může být výhodou nejen pro děti samotné, ale i pro rodiče, kteří se po narození dětí mohou cítit izolovaní a vyčlenění ze zbytku společnosti.

Nelze nejspíš očekávat, že se rozkol české společnosti vyřeší přes noc. Marthy’s Kitchen svým vyjádřením každopádně vyvolalo revoluci, ke které se buď časem ostatní podniky začnou přidávat, nebo naopak zůstane „černou ovcí“ v české společnosti, která fandí dětem vždy a všude mnohem více než většina zemí v Evropě.