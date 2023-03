Dětem vstup zakázán? Pražské bistro vzbudilo vášně doporučeními pro rodiče

„Jsou místa, která jsou pro děti uzpůsobená - to my nejsme. Jsou místa, kde se musíte s dětmi uzpůsobit vy - to my jsme,“ uvádí bistro Marthy´s Kitchen na sociálních sítích. Sedmero pravidel, které toto bistro z Prahy uveřejnilo, vzbudilo na sociálních sítích vášně.

Pod příspěvkem sice převládají kladné ohlasy, ale i těch, kteří pravidla odsuzují. Pomyslný zákaz dětí sice nenachází oporu v zákonech, ale i někteří rodiče přiznávají, že tu a tam rádi navštíví provozy, kde je přítomnost dětí minimální, nebo vůbec žádná.

„Obecně jsme u nás baby-unfriendly, ale k respektujícím rodičům jsme též respektující. Těch se tento post netýká. Víme, že většina hostů se chce u nás v klidu najíst a zrelaxovat, proto pochopitelně hájíme zájmy většiny. Nevedeme diskuzi, jasně žádáme o dodržování našich pravidel,“ uvádí dále bistro.

Majitel podniku a šéfkuchař Martin Petrák pro iDNES.cz řekl, že k vydání pravidel jej dovedla opakující se zkušenost s rodiči a jejich dětmi. „V Marthy´s Kitchen klademe důraz na kvalitní suroviny a příjemné, útulné prostředí a na tom si zakládáme. Ale představte si, že se chcete v klidu nasnídat a vedle vás začne maminka na sedačce, nebo stole, přebalovat a utírat své miminko. To vás možná přejde i chuť,“ uvádí Petrák.

Bistro sice přímo vstup rodičů s dětmi nezakazuje, ale v pravidlech se jasně vymezuje proti nevhodnému chování, pobíhání dětí, které podle vyjádření podniku ohrožuje nejen je samotné, ale i personál. „Nejde nám o to zamezit vstupu rodičů s dětmi, ale nevychovaným rodičům. Proto nedáváme samolepku s přeškrtnutým dítětem. Všechny uvedené body jsou stále opakující se skutečnosti,“ dodává bistro.

Nevymezují se vůči dětem, ale neohleduplnosti

„Nejvytíženější jsme o víkendech. Jsme obsazeni do poslední židle, takže se naše obsluha nezastaví a pokud jim v takovou chvíli běhá pod nohama děcko a rodiče sedí a nijak svého potomka neusměrní, je to vážně problém. Asi každému dojde, co v takové situaci hrozí. Od začátku vzniku Marthy´s si zakládáme na tom, že se nevymezujeme proti žádné skupině lidí a už vůbec ne rodinám s dětmi, ale vůči konkrétnímu a neohleduplnému způsobu chování některých hostů s dětmi,“ dodává majitel.

Petráka ohlas na sítích překvapil, ale i poukázal na palčivé téma. „Příspěvek jsme na naše sítě vyvěsili čistě formálně a spontánně a netušili jsme, jaké vášně tím vyvoláme. Ale podle reakcí to vypadá, že jde o téma, které ve společnosti asi už bublalo pod pokličkou,“ říká majitel a šéfkuchař v jedné osobě.

Jedna z diskutujících pod příspěvkem bistra otevírá otázku, jak by se podnik zachoval v případě hlučnosti dospělých či mentálně postižených.

„Za dítě považujete člověka do kolika let? A jak to upatlané sezení, rozlité pití, vejití do cesty obsluze nebo hlučné chování řešíte u dospělých, a nebo fyzicky či mentálně postižených? Starších, hůře mobilních a už nedoslýchavých osob? Ti nemají právo se najíst dobrého jídla,“ ptá se v komentáři Markéta Sudová. Její příspěvek má stovky reakcí, kladných i záporných.

Důležitá je vzájemná ohleduplnost

Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky, situaci dlouhodobě sleduje a domnívá se, že lepší je s ohledem na trh se soustředit na rodinám přátelské podniky.

„Rodiny s dětmi jsou stále důležitějším segmentem pro provozovatele hotelů i restaurací. Tento trend je rostoucí a má svou budoucnost. Navíc, pokud děti cestují s rodiči již od raného mládí, pak získávají vztah k cestování, k místům, která navštěvují a tím se tedy zároveň jedná o jistou formu marketingu a investice pro cestovní ruch v budoucnosti,“ říká Stárek.

„Je také pravdou, že spokojenost dětí a jejich preference značně ovlivňují i spokojenost rodičů a jejich ochotu se na dané místo nebo za konkrétní službou vracet. Vyžaduje to tedy nejen dostatečné vybavení a zajištění bezpečnosti dětí, ale také zajištění jejich zábavy a náplně času. Při cestování doma i v zahraničí můžeme sledovat rozvoj a nové nápady jak v indoorových, ale i venkovních aktivitách, nabízející společenské, kulturní a pohybové vyžití pro malé hosty,“ dodává.

Stárek se domnívá, že důležitá je ohleduplnost. „Je skutečně na samotném trhu, zda v konkrétním místě a službě přetrvává rostoucí trend jedné nebo druhé preference. V současné době spíše sledujeme trend cestování rodin s dětmi, jejichž zájem roste jak mezi domácími, tak i zahraničními turisty. V každém případě by všichni hosté měli být ohleduplní vůči ostatním a snažit se minimalizovat případné rušení klidu dalších ubytovaných hostů, či návštěvníků restaurace,“ uvádí k problematice.

Zákaz vstupu dětí není možný. Až na výjimky

Podle českých zákonů je vyloučení návštěvníků na základě věku diskriminační jednání, z technických důvodů lze do restaurace zakázat pouze vstup kočárkům.

„Obecný zákaz vstupu dětí do provozovny restaurace, který není založen na objektivních a rozumných důvodech a odůvodněn legitimním cílem, představuje diskriminaci ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele,“ říká k situaci mluvčí Nejvyššího správního soudu Sylva Dostálová.

Podle ní je jediným legitimním důvodem k zákazu vstupu dětí například stavební omezení, tedy nemožnost projetí kočárkem, nebo povaha poskytovaných služeb. „Důvody, na jejichž základě lze přiměřeným a nezbytným způsobem omezit vstup dětí do provozovny, mohou být například její stavební řešení nebo povaha zde poskytovaných služeb,“ dodává.

Všeobecný zákaz, kdy majitel apeluje na klientelu, která k němu chodí, před zákonem neuspěje. Jinak tomu je ovšem u hotelů, ty mohou odmítnout děti mladší patnácti let. „Provozovatel hotelu může zakázat vstup dětem do patnácti let, pokud pro to má legitimní důvody, jedná transparentně a odpovídá to jeho obchodnímu modelu,“ říká. V praxi pak jde převážně o wellness hotely.

Piktogramy označující zákaz vstupu dětem

V zahraničí jsou zákazy běžné

Jiná situace panuje v zahraničí. V řadě zemí jsou podniky, kde se omezuje, či přímo zakazuje vstup dětem, viditelně označené. Některé restaurace v Německu například omezují vstup dětí do deseti let. Běžná pak jsou omezení po určité hodině. Restaurace v Singapuru Angie’s Oyster Bar and Grill dokonce zavedla poplatek pro rodiče, jejichž děti budou hlučné - připlatí si sedm dolarů.

Cestovní agentury nabízí ve svých vyhledávačích hotely a provozy, například wellness centra, kde je možné zvolit „pouze pro dospělé“ a vyhnout se tak přítomnosti dětí. „Sníte o dovolené, během které si naplno užijete každou minutu podle svých představ? O dovolené, kde vás ze zenového klidu vyruší maximálně vlastní myšlenky,“ láká například jedna z cestovek zákazníky.