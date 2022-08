Rodič, nebo kamarád? Liberální výchova vám lásku dětí nezaručí

Sylvie Navarová

Zaručí liberální výchova, že nás děti budou mít raději?

Často i děti, které vlastní rodiče fyzicky týrají, nechtějí být z rodiny odebrány. Z dětských domovů se ke svým rodičům chtějí vrátit. Milují je, protože to jsou rodiče. Výchovné styly si uvědomují až v pubertě nebo mladé dospělosti, kdy se vůči nim začínají vymezovat. Malé dítě má jednoduše rodiče rádo přirozeně, ať už používá jakoukoli výchovu.

Je kamarádský vztah mezi matkou a dcerou zárukou toho, že se jí dcera bude se vším svěřovat?

K tomu jsem spíše skeptická. Opakovaně se setkávám s děvčaty, jejichž maminky deklarují kamarádství s dcerou, a ta se přitom potýká s vážnými somatickými problémy. Otevřená komunikace matky a dcery jistě. Stejně jako důvěra a vzájemná úcta. S tím se totiž pojí respekt k vlastnímu životu. Kamarádství mezi matkou a dítětem však může tento přirozený a žádoucí proces blokovat. „Přece nemůžu nechat kámošku – mamku doma samotnou.“

Jsou jiné vztahy mezi matkou a dcerou, otcem a dcerou, matkou a synem či otcem a synem?

Větší náklonnost obvykle jde křížem, je to ale velmi individuální. V pubertě se dcera podvědomě staví do role konkurentky matky ve vztahu k otci. Potřebuje vyhrát matka, aby dcera rodinu opustila, našla si svého partnera a vybudovala svou vlastní rodinu. Stejně tak chlapci v pubertě optimálně projdou revoltou ve vztahu k otci, vymezí se vůči němu, rodinu opustí a založí si svou vlastní. Pro rozvoj zdravého sebevědomí je pro dospívající velmi důležitá role otce. Dcery od něj vyžadují ujištění, že jsou krásné a schopné. Ocenění svých dovedností ale potřebují i synové od matek.

A co rozdělení rolí v rodině? Má smysl, aby jeden rodič byl přísný a druhý spíš oním kamarádem?

Maminka by měla být maminkou, bezpodmínečně milující a pečující. A tatínek tím, kdo do rodiny přináší systém, řád a pravidla. S ohledem na skoro padesátiprocentní rozvodovost se ovšem ne každému dítěti poštěstí vyrůstat v úplné, zdravé, bezpečné rodině.

Hraje zde svou roli také povaha dítěte?

Každý máme nějakou povahu. A protože se dítě učí napodobováním, lze jen těžko říci, co je vrozená a co získaná charakteristika. Mnoho projevů chování je tedy odkoukaných od rodičů. Vidí-li rodiče u svých dětí něco, co se jim nelíbí, pak je na místě zapojit sebereflexi a provést v první řadě změnu u sebe.

Na co si dát pozor, aby se nezbořily veškeré hranice?

Důležité je hranice mít, být si jich vědom a komunikovat o nich se svým okolím. Myšlenka typu: „To přece oni musí vidět, že mi to vadí...“ je z principu špatně. Druzí nemusí vidět vůbec nic. Co není komunikováno, to jako by neexistovalo.

Jak být liberální, aniž by rodič ztratil svou přirozenou autoritu?

Liberální rodičovství autority neuznává. Výchova by měla být postavená na respektu a vzájemné úctě. Pokud má rodič pocit, že není respektován, pak zřejmě dítěti nenastavil jasné a srozumitelné mantinely. Dítě s respektem ke svým rodičům tak dělá i úkoly, které se mu dělat nechtějí (vynášení koše, úklid atd.). Což se mu bude hodit i v zaměstnání. Každá práce obsahuje složku, do které se nám nechce, ale i přesto ji musíme vykonat. Děti vyrůstající v direktivní výchově s tím nemívají problémy, bez přemýšlení dělají, co je třeba. Část z nich ale jde do opozice a zásadně nedělá nic, co se musí.

Má smysl být přísný třeba jen někdy, v některých oblastech? Například v plnění školních povinností, ale v ostatních ohledech zůstat liberální?

Každá rodina dbá na to, co je pro ni důležité. Tím je jedinečná. Pro někoho to mohou být dobré výsledky ve škole, pro jiného třeba charitativní činnost. Výchova není o návodu, ale o hledání vlastní cesty, aby všem členům v rodině bylo dobře.

Jsou oblasti, v nichž by rodiče za žádných okolností neměli být liberální?

Fungování mezi lidmi je postaveno na respektování společensky přijatelných pravidel. Když mám chuť na čokoládu, tak si ji v obchodě nevezmu, ale zaplatím ji. Peníze si musím vydělat. První setkání s pravidly společnosti děti zažívají ve školce, kdy zjistí, že jejich svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých.

Jsou děti, pro které tento model vyloženě není vhodný?

Nevhodný je model špatně pojaté liberální výchovy. Jsou děti, které potřebují jasnější řád a pravidla, jiné zase potřebují více volnosti. Pokud rodiče respektují specifika svého dítěte, které znají nejlépe jen oni, a nastavují fungování rodiny ve vzájemné úctě a lásce, je to v pořádku.