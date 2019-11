Co by mělo ve vztazích vítězit? Je to cit, nebo rozum?

Já bych řekl, že hlavně intuice. Ta je tou nejdůležitější věcí, na kterou máme tendenci v našem až příliš racionalizovaném světě zapomínat. Přitom tento vnitřní pocit se málokdy plete. I když rozhodně neposoudí všechna rizika. Často od svých klientů slýchám: „Kdybych já jen poslech ten svůj vnitřní hlas...“