Minimum společného času

Jste více odděleně, než dohromady? Pak je jasné, že tak to dobře není. Ač každý z nás občas potřebuje chvilku pro sebe, stejně byste spolu měli být alespoň po večerech a víkendech. Minimálně jednou do měsíce vyrazit do kina, romantickou večeři a nádherný výlet.