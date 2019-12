Kouzlo dívčích slz. Ukázalo se, že potlačují mužský pohlavní pud, říká biolog

Pláč patří u většiny zdravých dětí k prvním projevům života a nejstarší dochované zmínky o něm pocházejí z hliněných tabulek vyrytých 1 400 let před naším letopočtem na severu dnešní Sýrie. Homo sapiens ale nejspíš ronil slzy dávno předtím: Podle některých teorií brečí lidský rod minimálně od časů, co australopitékům zmizela v obličeji srst – slzy jsou totiž i důležitou součástí neverbální komunikace a mají být viditelné našemu nejbližšímu okolí. Každopádně je záhada, že ani po milionech let úplně přesně nevíme, jaký mají lidské slzy evoluční význam.