Budete hudrající důchodce, nebo veselý senior? Štěstí přeje připraveným

Co kdyby vám někdo navrhl, ať se přihlásíte do kurzu přípravy na život v důchodu? Že byste se třeba v pětačtyřiceti letech šli učit, jak správně a dobře žít, až vám bude pětašedesát a víc. Nesmysl? Jenže takové kurzy už existují a vypadá to, že jich bude přibývat.